Coppa del Mondo di Sigulda, Robatscher decima dopo la prima manche del singolo femminile

A Sigulda si apre il 2026 dello slittino: classifica cortissima nel singolo femminile, con Robatscher in top ten e seconda manche in programma domenica.
Si apre con il singolo femminile la tappa di Coppa del Mondo di Sigulda, in Lettonia, primo appuntamento internazionale del 2026. Al termine della prima manche Sandra Robatscher chiude in decima posizione, restando pienamente in corsa in una classifica estremamente compatta.
Coppa del Mondo di Sigulda, duello al vertice
La prima manche propone subito una sfida serratissima per la leadership. A guidare la classifica è la tedesca Julie Taubitz con il tempo di 41”933, appena un millesimo più veloce dell’austriaca Lisa Schulte.
Alle loro spalle, a soli cinque millesimi, si inserisce la statunitense Summer Britcher, seguita dalla connazionale Emily Fischnaller, quarta a 0”027. Quinta posizione per la tedesca Merle Fräbel, distante appena 0”062 dalla vetta.
Le azzurre a metà gara
In casa Italia, Robatscher accusa un ritardo di 0”185 dalla leader Taubitz, ma resta all’interno della top ten in vista della seconda discesa. Più indietro Verena Hofer, quattordicesima a 0”277.
Seguono Alexandra Oberstolz, diciassettesima a 0”358, e Nina Zöggeler, ventesima con un distacco di 0”567 in una gara che resta apertissima.
Il programma della tappa di Sigulda
La seconda manche del singolo femminile è in programma domenica 4 gennaio, con partenza alle 10:15 ora italiana. Nella giornata odierna, alle 10:05, scatterà invece la prima manche del singolo maschile, con la seconda discesa prevista domenica alle 11:25.
A completare il programma della Coppa del Mondo di Sigulda ci saranno poi le prove dei doppi, che assegneranno gli ultimi verdetti del weekend lettone.