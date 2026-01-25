Slittino su pista naturale, Castiglioni regina a Lasa: oro anche per i fratelli Lambacher ai Campionati Europei

A Lasa (Bolzano) trionfo italiano ai Campionati Europei: Nina Castiglioni conquista il titolo nel singolo femminile, Lambacher d’oro e Paur/Hofer di bronzo nel doppio maschile.

L’Italia dello slittino su pista naturale continua a dominare la scena continentale. Sulla pista Gafair di Lasa, in Alto Adige, arrivano risultati straordinari ai Campionati Europei, con titoli e podi che confermano la supremazia azzurra.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Castiglioni campionessa europea nel singolo femminile

La protagonista di giornata è Nina Castiglioni, che doma la Gafair e si laurea campionessa europea, raccogliendo l’eredità di Evelin Lanthaler, vincitrice delle ultime cinque edizioni. La giovane altoatesina, appena sedicenne (classe ottobre 2009), firma il miglior tempo in entrambe le manche e chiude con il crono complessivo di 2’08″59.

Alle sue spalle l’austriaca Riccarda Rütz, seconda a 0″40, e la tedesca Lisa Walch, terza a 1″10. Ottimo il risultato complessivo della squadra italiana, che piazza tutte e tre le altre azzurre ai piedi del podio: Daniela Mittermair è quarta a 1″54, seguita da Jenny Castiglioni (+2″10) e Nadine Staffler, sesta a 2″62.

Doppio maschile: Lambacher d’oro, Paur e Hofer di bronzo

La giornata di Lasa si era aperta con un altro grande sorriso per l’Italia nel doppio maschile. A conquistare il titolo europeo sono stati Matthias e Peter Lambacher, autori di una prova impeccabile chiusa in 1’08″34.

I fratelli altoatesini hanno preceduto di 35 centesimi gli austriaci Maximilian Pichler / Nico Edrlinger, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti gli azzurri Tobias Paur e Andreas Hofer, staccati di 0″50 dai compagni di squadra. Quarta posizione per gli slovacchi Gabriel e Samuel Halcin a 1″36, quindi cechi Hasek/Rydl e polacchi Plonka/Hudy, quinti ex aequo a 3″68.

Italia protagonista assoluta

Il bilancio complessivo dei Campionati Europei di Lasa conferma l’Italia come nazione di riferimento nello slittino su pista naturale, capace di esprimere talento sia tra le giovanissime promesse sia nelle specialità di coppia.