Slittino naturale, Coppa del Mondo Winterleiten 2022: vittorie azzurre con Lanthaler e i Lambacher

Grande Italia a Winterleiten, sede di questo weekend della Coppa del Mondo 2022/2023 di slittino naturale. In Austria infatti sono arrivate tre vittorie e una vera e propria pioggia di podi per la squadra azzurra, che si conferma dominante in questa disciplina. La prima gioia odierna è arrivata nel singolo femminile, dove Evelin Lanthaler ha confermato di essere più agguerrita che mai nella caccia alla dodicesima Sfera di Cristallo in carriera. La 31enne di Merano ha dominato la gara, con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sull’austriaca Tina Unterberger. Il trionfo italiano al femminile è stato completato dal terzo posto di un’ottima Greta Pingerra e dal quarto posto di Nadine Staffler. Settimo posto inoltre per Daniela Mittermair.

L’Italia ha letteralmente dominato anche il doppio maschile. La vittoria infatti è andata agli azzurri Patrick Lambacher/Matthias Lambacher, con la doppietta completata da Patrick Pigneter/Florian Clara. Le due coppie si sono confermate in prima e seconda posizione anche nel pursuit.