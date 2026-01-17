Lambacher sul podio a Nova Ponente: secondo posto nel doppio di Coppa del Mondo

Ottimo avvio per l’Italia nella tappa altoatesina di Coppa del Mondo: Matthias e Peter Lambacher conquistano il secondo posto nel doppio maschile a Nova Ponente, sfiorando la vittoria per pochi centesimi.

Coppa del Mondo di slittino alpino: Italia subito protagonista

La tappa di Coppa del Mondo di slittino alpino a Nova Ponente, in provincia di Bolzano, si apre con un risultato di prestigio per la nazionale italiana. Matthias e Peter Lambacher hanno infatti chiuso al secondo posto nel doppio maschile, confermandosi tra le coppie più competitive del circuito internazionale.

Sulla pista Pföslriep, il successo è andato agli austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger, che hanno fatto segnare il miglior tempo in 59”91, precedendo gli azzurri di appena 34 centesimi di secondo. Una distanza minima che rende ancora più preziosa la prestazione dei fratelli Lambacher.

Podio combattuto, azzurri a un soffio dalla vittoria

A completare il podio sono stati gli slovacchi Gabriel e Samuel Halcin, terzi con un distacco più ampio, pari a 4”21. Gara sfortunata invece per Tobias Paur e Andreas Hofer: un errore nella seconda parte del tracciato, quando erano in piena corsa per un piazzamento da podio, li ha relegati al sesto posto finale.

Il livello tecnico della prova ha confermato l’elevata competitività della tappa della Val d’Ega, uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario di Coppa del Mondo.

Programma: domenica singolo e gara a squadre

Il fine settimana di Nova Ponente proseguirà domenica 18 gennaio, quando il programma prevede le prove di singolo e la gara a squadre, appuntamenti che potrebbero offrire nuove occasioni di medaglia per la spedizione italiana.