Skicross, sette azzurri qualificati a Passo San Pellegrino: via alle sfide di Coppa del Mondo

Dopo il rinvio per neve, definito il quadro degli italiani ancora in gara nella tappa di Coppa del Mondo in Val di Fassa. Venerdì le fasi a eliminazione diretta, sabato il gran finale.
Passo San Pellegrino, Italia protagonista nello skicross
Saranno sette gli azzurri che proseguiranno il cammino nella prima delle due gare di Coppa del Mondo di skicross in programma a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa (Trentino).
Al femminile resta in gara Jole Galli, mentre al maschile l’Italia si presenta con un gruppo numeroso e competitivo formato da Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Yanick Gunsch, Paolo Piccolo e Federico Tomasoni.
Qualifiche rinviate e tabelloni definiti
La nevicata di mercoledì ha costretto la giuria a rivedere il programma, rinviando a oggi il primo turno di qualificazione, disputato con la formula:
-
sedicesimi di finale al maschile
-
ottavi di finale al femminile
Una scelta necessaria che ha comunque permesso di definire regolarmente i tabelloni delle fasi a eliminazione diretta, in programma venerdì 30 gennaio a partire dalle 12.30.
Chi resta fuori dalla fase finale
Si ferma invece il cammino per Filippo Rossi, Davide Cazzaniga, Andrea Chesi e Nathalie Bernard, esclusi dalla fase successiva dopo le qualificazioni.
Sabato il gran finale della tappa fassana
Il programma della tappa di Passo San Pellegrino si completerà sabato 31 gennaio, con:
-
secondo turno di qualificazione alle ore 10.00
-
fasi finali a partire dalle 12.30
Un weekend intenso che metterà alla prova tecnica, velocità e capacità tattiche degli atleti su un tracciato reso selettivo dalle condizioni meteo e dalla neve.