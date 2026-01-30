Europa League, Bologna-Brann ai playoff: possibile incrocio con Roma o Friburgo agli ottavi

Sorteggiati i playoff di Europa League: il Bologna affronterà i norvegesi del Brann. Andata il 19 febbraio in Scandinavia, ritorno il 26 al Dall’Ara. In palio un posto negli ottavi contro Roma o Friburgo.
Bologna sorteggiato col Brann: andata in Norvegia, ritorno al Dall’Ara
Sarà il Brann l’avversario del Bologna nei playoff di UEFA Europa League.
La gara d’andata si giocherà il 19 febbraio in Norvegia, mentre il ritorno è fissato il 26 febbraio allo stadio Renato Dall’Ara.
Le due squadre si sono già affrontate nella league phase della competizione: al Dall’Ara la sfida si chiuse sullo 0-0, con l’espulsione di Charalampos Lykogiannis, episodio che condizionò l’andamento del match.
Lo scenario in caso di qualificazione: Roma o Friburgo
In caso di passaggio del turno, il Bologna accederebbe agli ottavi di finale, dove affronterebbe una tra Roma e Friburgo.
L’eventuale avversaria sarà stabilita dal sorteggio del 27 febbraio, che deciderà anche se gli ottavi proporranno un derby tutto italiano oppure una sfida internazionale contro la formazione tedesca.
Tutti gli accoppiamenti dei playoff di Europa League
-
Ludogorets – Ferencvaros
-
Panathinaikos – Viktoria Plzen
-
Dinamo Zagabria – Genk
-
Paok – Celta Vigo
-
Celtic – Stoccarda
-
Fenerbahce – Nottingham Forest
-
Brann – Bologna
-
Lille – Stella Rossa
Possibili accoppiamenti degli ottavi (sorteggio 27 febbraio)
-
Ludogorets/Ferencvaros – Porto/Braga
-
Panathinaikos/Viktoria Plzen – Midtjylland/Real Betis
-
Dinamo Zagabria/Genk – Friburgo/Roma
-
Paok/Celta Vigo – Lione/Aston Villa
-
Celtic/Stoccarda – Braga/Porto
-
Fenerbahce/Nottingham Forest – Real Betis/Midtjylland
-
Brann/Bologna – Roma/Friburgo
-
Lille/Stella Rossa – Aston Villa/Lione
Febbraio decisivo per il Bologna europeo
Il doppio confronto con il Brann rappresenta un passaggio cruciale per la stagione europea del Bologna, chiamato a confermare la crescita internazionale e a guadagnarsi un posto tra le migliori sedici del torneo.
Il ritorno al Dall’Ara potrebbe rivelarsi un fattore determinante, ma serviranno attenzione e continuità già nella trasferta norvegese.