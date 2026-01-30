Champions League, sorteggi playoff: Juventus col Galatasaray, Inter-Bodø/Glimt, Atalanta-Dortmund

Definiti a Nyon gli accoppiamenti dei playoff di Champions League. Le tre italiane giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno in casa. Ottavi già delineati: possibili incroci di altissimo livello.
Playoff Champions: le avversarie delle italiane
Sono stati sorteggiati i playoff di UEFA Champions League, passaggio decisivo verso gli ottavi di finale.
Le tre squadre italiane rimaste in corsa – Juventus, Inter e Atalanta – affronteranno avversarie di spessore, con la particolarità di disputare l’andata in trasferta e il ritorno in casa, grazie allo status di teste di serie.
Juventus contro Galatasaray
Inter contro Bodø/Glimt
Atalanta contro Borussia Dortmund
Le date dei match sono fissate per:
Andata: 17 o 18 febbraio
Ritorno: 24 o 25 febbraio
Tutti gli accoppiamenti dei playoff
Ecco il quadro completo delle sfide:
Monaco – PSG
Galatasaray – Juventus
Benfica – Real Madrid
Borussia Dortmund – Atalanta
Qarabag – Newcastle
Bruges – Atletico Madrid
Bodø/Glimt – Inter
Olympiacos – Bayer Leverkusen
Gli scenari per gli ottavi di finale
Il sorteggio degli ottavi di finale è in programma il 27 febbraio. In caso di qualificazione, le italiane potrebbero incrociare alcune delle big europee.
Possibili avversarie:
Juventus → Liverpool o Tottenham
Inter → Manchester City o Sporting Lisbona
Atalanta → Arsenal o Bayern Monaco
Nel dettaglio, gli incroci previsti dal tabellone sono:
Monaco/PSG – Barcellona/Chelsea
Galatasaray/Juventus – Liverpool/Tottenham
Benfica/Real Madrid – Sporting/Manchester City
Borussia Dortmund/Atalanta – Arsenal/Bayern Monaco
Qarabag/Newcastle – Chelsea/Barcellona
Bruges/Atletico Madrid – Tottenham/Liverpool
Bodø/Glimt/Inter – Manchester City/Sporting
Olympiacos/Leverkusen – Bayern Monaco/Arsenal
Un febbraio decisivo per le italiane
Il doppio confronto dei playoff rappresenta un passaggio chiave per le ambizioni europee delle squadre italiane.
Juventus, Inter e Atalanta sono chiamate a superare ostacoli molto diversi tra loro, ma con un denominatore comune: niente margine di errore in 180 minuti che valgono una stagione.