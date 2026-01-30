Champions League, sorteggi playoff: Juventus col Galatasaray, Inter-Bodø/Glimt, Atalanta-Dortmund

Definiti a Nyon gli accoppiamenti dei playoff di Champions League. Le tre italiane giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno in casa. Ottavi già delineati: possibili incroci di altissimo livello.

Playoff Champions: le avversarie delle italiane

Sono stati sorteggiati i playoff di UEFA Champions League, passaggio decisivo verso gli ottavi di finale.

Le tre squadre italiane rimaste in corsa – Juventus, Inter e Atalanta – affronteranno avversarie di spessore, con la particolarità di disputare l’andata in trasferta e il ritorno in casa, grazie allo status di teste di serie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Juventus contro Galatasaray

Inter contro Bodø/Glimt

Atalanta contro Borussia Dortmund

Le date dei match sono fissate per:

Andata: 17 o 18 febbraio

Ritorno: 24 o 25 febbraio

Tutti gli accoppiamenti dei playoff

Ecco il quadro completo delle sfide:

Monaco – PSG

Galatasaray – Juventus

Benfica – Real Madrid

Borussia Dortmund – Atalanta

Qarabag – Newcastle

Bruges – Atletico Madrid

Bodø/Glimt – Inter

Olympiacos – Bayer Leverkusen

Gli scenari per gli ottavi di finale

Il sorteggio degli ottavi di finale è in programma il 27 febbraio. In caso di qualificazione, le italiane potrebbero incrociare alcune delle big europee.

Possibili avversarie:

Juventus → Liverpool o Tottenham

Inter → Manchester City o Sporting Lisbona

Atalanta → Arsenal o Bayern Monaco

Nel dettaglio, gli incroci previsti dal tabellone sono:

Monaco/PSG – Barcellona/Chelsea

Galatasaray/Juventus – Liverpool/Tottenham

Benfica/Real Madrid – Sporting/Manchester City

Borussia Dortmund/Atalanta – Arsenal/Bayern Monaco

Qarabag/Newcastle – Chelsea/Barcellona

Bruges/Atletico Madrid – Tottenham/Liverpool

Bodø/Glimt/Inter – Manchester City/Sporting

Olympiacos/Leverkusen – Bayern Monaco/Arsenal

Un febbraio decisivo per le italiane

Il doppio confronto dei playoff rappresenta un passaggio chiave per le ambizioni europee delle squadre italiane.

Juventus, Inter e Atalanta sono chiamate a superare ostacoli molto diversi tra loro, ma con un denominatore comune: niente margine di errore in 180 minuti che valgono una stagione.