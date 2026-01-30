Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Champions League

Champions League, sorteggi playoff: Juventus col Galatasaray, Inter-Bodø/Glimt, Atalanta-Dortmund

Redazione
-
Sport in tv, torna la Champions League
Sport in tv, la Champions League torna a dare spettacolo - (IPA Agency) Sportface.it

Definiti a Nyon gli accoppiamenti dei playoff di Champions League. Le tre italiane giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno in casa. Ottavi già delineati: possibili incroci di altissimo livello.

Playoff Champions: le avversarie delle italiane

Sono stati sorteggiati i playoff di UEFA Champions League, passaggio decisivo verso gli ottavi di finale.
Le tre squadre italiane rimaste in corsa – Juventus, Inter e Atalanta – affronteranno avversarie di spessore, con la particolarità di disputare l’andata in trasferta e il ritorno in casa, grazie allo status di teste di serie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

  • Juventus contro Galatasaray

  • Inter contro Bodø/Glimt

  • Atalanta contro Borussia Dortmund

Le date dei match sono fissate per:

  • Andata: 17 o 18 febbraio

  • Ritorno: 24 o 25 febbraio

Tutti gli accoppiamenti dei playoff

Ecco il quadro completo delle sfide:

  • MonacoPSG

  • GalatasarayJuventus

  • BenficaReal Madrid

  • Borussia DortmundAtalanta

  • QarabagNewcastle

  • BrugesAtletico Madrid

  • Bodø/GlimtInter

  • OlympiacosBayer Leverkusen

Gli scenari per gli ottavi di finale

Il sorteggio degli ottavi di finale è in programma il 27 febbraio. In caso di qualificazione, le italiane potrebbero incrociare alcune delle big europee.

Possibili avversarie:

  • JuventusLiverpool o Tottenham

  • InterManchester City o Sporting Lisbona

  • AtalantaArsenal o Bayern Monaco

Nel dettaglio, gli incroci previsti dal tabellone sono:

  • Monaco/PSG – Barcellona/Chelsea

  • Galatasaray/Juventus – Liverpool/Tottenham

  • Benfica/Real Madrid – Sporting/Manchester City

  • Borussia Dortmund/Atalanta – Arsenal/Bayern Monaco

  • Qarabag/Newcastle – Chelsea/Barcellona

  • Bruges/Atletico Madrid – Tottenham/Liverpool

  • Bodø/Glimt/Inter – Manchester City/Sporting

  • Olympiacos/Leverkusen – Bayern Monaco/Arsenal

Un febbraio decisivo per le italiane

Il doppio confronto dei playoff rappresenta un passaggio chiave per le ambizioni europee delle squadre italiane.
Juventus, Inter e Atalanta sono chiamate a superare ostacoli molto diversi tra loro, ma con un denominatore comune: niente margine di errore in 180 minuti che valgono una stagione.

Change privacy settings
×