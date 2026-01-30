Europei di biathlon, Levet domina la sprint a Sjusjøen. Azzurri lontani dalla zona alta

Il francese vince senza errori la prova sprint maschile agli Europei in Norvegia. Penalità pesanti per gli italiani, fuori Compagnoni dall’inseguimento. Nel pomeriggio tocca alle donne.
Levet perfetto al tiro, oro europeo nella sprint
È Damien Levet il campione europeo della sprint maschile ai Campionati Europei di biathlon in corso a Sjusjøen, in Norvegia.
Il francese firma una gara impeccabile, zero errori al tiro e un tempo finale di 25’02”1, che gli consente di imporsi con margini netti sugli avversari.
Alle sue spalle il norvegese Isak Frey, staccato di 9”7, e il connazionale Gaetan Paturel, terzo a 13”4, entrambi perfetti in piazzola.
Italia penalizzata dagli errori al tiro
Giornata complicata per gli azzurri, appesantiti dalle penalità. Il migliore è Didier Bionaz, che con due errori complessivi (1-1) chiude 23° a 1’30” dal vincitore.
A seguire:
-
Christoph Pircher (3-0) è 30°
-
Marco Barale (1-1) 38°
-
Daniele Cappellari (1-1) 44°
Resta invece escluso dall’inseguimento di domani Davide Compagnoni, che con quattro errori (3-1) non riesce a rientrare nel numero dei qualificati.
Classifica IBU Cup: Guigonnat nuovo leader
La gara norvegese ha avuto riflessi importanti anche sulla classifica generale di IBU Cup.
Il francese Antonin Guigonnat balza al comando con 602 punti, superando il norvegese Paulsen (595).
Levet consolida la terza posizione a quota 545, mentre Pircher sale all’ottavo posto con 343 punti.
Alle 14:30 la prova femminile
Il programma prosegue nel pomeriggio con la sprint femminile, al via alle 14:30.
L’Italia schiera Beatrice e Martina Trabucchi, Linda Zingerle, Samuela Comola, Ilaria Scattolo e Fabiana Carpella, chiamate a inseguire un piazzamento utile in vista dell’inseguimento.