Sasha Mukhina protagonista di One for All su Volare, il canale di Sportface TV

Dalla scintilla iniziale alla maturità sportiva: Sasha Mukhina si racconta nell’ultimo episodio di One for All – Individual Project, la serie sulla ginnastica ritmica disponibile su Volare, il canale di Sportface TV.
La scintilla, lo studio quotidiano, gli errori, le lezioni apprese e infine il successo. In una parola: vita da ginnasta.
Sasha Mukhina è la protagonista dell’ultimo episodio di One for All – Individual Project, la rubrica dedicata alle atlete di punta della Nazionale FGI, in onda due volte a settimana su Volare, il canale di Sportface TV dedicato alla ginnastica.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
L’episodio ripercorre il cammino sportivo di un’atleta che si racconta senza filtri, dagli inizi fino alle sfide affrontate nel corso della crescita in pedana. Un viaggio fatto di passaggi delicati, scelte e momenti di svolta, che hanno contribuito a definire la sua identità ginnica.
Per anni individualista alla San Giorgio di Desio, Sasha ha condiviso una parte importante del suo percorso con Elena Aliprandi, costruendo solide basi tecniche ed emotive. Un periodo fondamentale, in cui il lavoro sui piccoli attrezzi ha rappresentato il cuore della sua formazione.
Oggi Mukhina vive una nuova fase della sua carriera: fa parte della Nazionale d’Insieme a Chieti, un passaggio che segna un’evoluzione profonda nel suo modo di vivere la ginnastica. Un cambiamento che trova un punto di svolta nei Mondiali Juniores di Ginnastica Ritmica di Cluj-Napoli 2023, momento chiave del suo percorso sportivo e umano.
In One for All emerge il ritratto di una ginnasta consapevole, capace di trasformare gli errori in insegnamenti e le difficoltà in opportunità di crescita. La ginnastica diventa così un racconto personale, fatto di impegno costante, adattamento e nuove prospettive.
One for All – Individual Project continua a raccontare le storie delle individualiste e delle protagoniste della ginnastica ritmica italiana, offrendo uno sguardo autentico sui loro percorsi, tra passato, presente e futuro.