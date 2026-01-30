Simonelli apre l’inverno sugli ostacoli: doppio impegno azzurro nei meeting in Francia

Venerdì di grande atletica per gli azzurri all’estero: Lorenzo Simonelli debutta nei 60 ostacoli a Miramas, mentre a Caen riflettori sull’asta con Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo.

Scatta ufficialmente la stagione invernale sui 60 ostacoli per Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 hs a Roma 2024. L’azzurro dell’Esercito sarà in pista questa sera a Miramas, nella tappa Silver del World Indoor Tour, per il primo vero appuntamento stagionale tra le barriere.

Simonelli arriva all’esordio sugli ostacoli dopo un promettente debutto nella velocità pura ad Ancona, dove ha corso i 60 piani in 6.68 e 6.66, a soli sette centesimi dal personale. Un passaggio utile per affinare la condizione in vista del grande obiettivo dell’inverno: i Campionati Mondiali indoor di marzo a Torun.

Negli ultimi due anni Simonelli è stato protagonista assoluto nelle rassegne indoor: dallo splendido argento mondiale a Glasgow 2024, impreziosito dal record italiano di 7.43, fino al quarto posto di Nanchino nella passata stagione.

Il programma del meeting di Miramas prevede:

Batterie alle 20.04

Finale alle 21.30

Tutto in diretta streaming sul canale YouTube European Athletics.

Nel cast anche il 21enne Oliver Mulas (Athletic Club 96 Alperia), già capace di migliorarsi in questo avvio di 2026 con 7.76, mentre al femminile debutta nei 60 ostacoli Elisa Di Lazzaro (Carabinieri).

Asta: Molinarolo e Oliveri guidano il gruppo azzurro a Miramas

Non solo ostacoli. A Miramas spazio anche al salto con l’asta, con Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) al primo di tre impegni ravvicinati che proseguiranno domenica a Val-de-Reuil e martedì a Ostrava.

Finalista olimpica e iridata indoor, Molinarolo ha già superato 4,40 in questa stagione, stessa misura di Virginia Scardanzan (Atl. Silca Conegliano), anch’essa iscritta al meeting francese.

Tra gli uomini riflettori puntati su Matteo Oliveri (Carabinieri), campione italiano in carica, recentemente entrato nel gruppo di lavoro di Padova. L’azzurro ha aperto l’anno con un promettente 5,60 ottenuto domenica a Pombal, in Portogallo.

Rinviato invece il debutto nel triplo per Simone Biasutti (Fiamme Gialle), che dopo l’infortunio della scorsa estate punta ora al rientro in occasione degli Assoluti indoor.

Bruni debutta a Caen: nuovo corso tecnico e prime risposte stagionali

A completare il venerdì francese c’è il Perch’Xtrem di Caen, altro meeting Silver del World Indoor Tour, che segna il debutto stagionale di Roberta Bruni.

La primatista italiana dell’asta affronta il primo test agonistico dopo il passaggio sotto la guida tecnica di Riccardo Frati, a Torino. In pedana troverà avversarie di altissimo livello come la francese Marie-Julie Bonnin, campionessa mondiale indoor, e la brasiliana Juliana Campos.

Il meeting sarà in diretta streaming dalle 21.00 sul canale YouTube European Athletics.

Un venerdì chiave verso i Mondiali indoor

Tra ostacoli e asta, il venerdì francese rappresenta un passaggio cruciale per valutare la condizione degli azzurri in vista delle prossime settimane. I primi riscontri internazionali serviranno a calibrare carichi, obiettivi e strategie verso Torun, in un inverno che si preannuncia denso di appuntamenti e ambizioni.