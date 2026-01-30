Jole Galli domina a Passo San Pellegrino: vittoria azzurra in Coppa del Mondo

La tappa di Coppa del Mondo di Passo San Pellegrino si apre nel segno di Jole Galli, protagonista assoluta nella gara femminile, mentre al maschile Simone Deromedis sfiora il podio e Dominik Zuech chiude quinto.

Galli padrona della tappa in Val di Fassa

È una giornata da incorniciare per Jole Galli, che conquista il successo nella prima delle due prove della Coppa del Mondo di ski cross a Passo San Pellegrino. La trentenne livignasca firma il primo podio stagionale con una prestazione autoritaria, confermandosi una delle interpreti più solide del circuito.

Un successo costruito turno dopo turno

La carabiniera valtellinese replica quanto fatto dodici mesi fa sulla stessa pista, imponendosi in ogni fase di gara e mostrando grande lucidità soprattutto nella finale. Scattata davanti a tutte dal cancelletto, Galli mantiene il comando fino al traguardo, respingendo il tentativo di rimonta della francese Marielle Berger Sabbatel, seconda classificata. Alle sue spalle completa il podio la canadese Marielle Thompson, seguita dall’altra transalpina Jade Grillet Aubert.

Terzo successo in carriera

Per Galli si tratta della terza vittoria in Coppa del Mondo, dopo quelle ottenute nella passata stagione sempre in Val di Fassa e a Gudauri. Con questo risultato, salgono a sette le presenze complessive sul podio nel massimo circuito internazionale.

Le parole di Galli: “Qui mi sento a casa”

A fine gara, la livignasca ha raccontato le proprie sensazioni, guardando già con fiducia agli appuntamenti futuri:

“Qui mi sento a casa e ho sempre avuto buone sensazioni. Non sono mai stata fortissima in partenza, invece oggi sono riuscita a essere sempre davanti. Il setup è stato determinante: sentivo che oggi sarebbe stato difficile per chiunque superarmi”.

Classifica di Coppa del Mondo femminile

Grazie ai punti conquistati, Galli sale al quinto posto della classifica generale con 286 punti. Al comando resta Sandra Näslund con 618, davanti a Fanny Smith Maier (514) e Berger Sabbatel (447).

Deromedis quarto nella finale maschile

In campo maschile, al Monzoni Park, Simone Deromedis chiude ai piedi del podio. Dopo un ottimo percorso nei primi turni, l’azzurro paga la partenza nella finale, dove il terzetto tedesco composto da Florian Wilmsmann, Cornel Renn e Tim Hronek monopolizza le prime tre posizioni.

Buon quinto posto per Zuech

Prestazione positiva anche per Dominik Zuech, che vince la finalina al fotofinish contro lo svizzero Gil Martin e chiude quinto assoluto. L’altoatesino aveva precedentemente terminato quarto nella propria semifinale, alle spalle dei tre tedeschi e del francese Youri Duplessis Kergomard Raffort.

Gli altri azzurri

Più indietro gli altri italiani: Federico Tomasini si ferma ai quarti chiudendo 14°, mentre gli ottavi risultano fatali a Edoardo Zorzi (19°), Yanick Gunsch (28°) e al giovane Paolo Piccolo, 31° al debutto in una fase finale di Coppa del Mondo.

Classifica maschile e programma

Con i 50 punti raccolti, Deromedis accorcia le distanze dal canadese Reece Howden, ancora leader con 533 punti contro i 360 dell’azzurro, seguito da Wilmsmann a quota 354.

La tappa della Val di Fassa si chiuderà domani, sabato 31 gennaio, con la seconda prova: qualificazioni alle 10 e fase finale a partire dalle 12:30.