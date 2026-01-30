Coppa Europa, Abruzzese settimo nella discesa di Verbier. Vittoria a Kälin

Nella seconda e conclusiva discesa in Svizzera l’azzurro chiude a meno di un secondo dal vincitore. Successo per l’elvetico Kälin, Caillot nuovo leader di specialità.
Abruzzese nella top ten a Verbier
Marco Abruzzese chiude settimo nella seconda e ultima discesa della tappa di Coppa Europa a Verbier, in Svizzera.
L’azzurro accusa un ritardo di 0”57 dal vincitore, confermandosi competitivo su un tracciato tecnico ed esigente.
La gara viene vinta dall’elvetico Philipp Kälin, che con il tempo di 1’21”72 precede il norvegese Simen Sellaeg (+0”23) e il francese Ken Caillot (+0”35).
Gli altri azzurri: Perathoner a punti
Buona prova anche per Max Perathoner, sedicesimo a 1”06, seguito da:
-
Gregorio Bernardi 20° (+1”23)
-
Emanuel Lamp 26° (+1”62)
Fuori dalla zona punti:
-
Leonardo Rigamonti (+2”55)
-
Glauco Antonioli (+3”43)
-
Gian Maria Illaruzzi (+3”95)
-
Riccardo Pasquarella (+4”24)
-
Marco Anselmi (+4”30)
Non ha preso il via Luca Ruffinoni.
Classifiche: Caillot guida la discesa
Con il terzo posto odierno, Ken Caillot balza al comando della classifica di specialità con 315 punti, davanti agli svizzeri Masner (296) e Miggiano (260).
Perathoner è quinto con 204 punti.
Nella classifica generale, lo svizzero Lenz Hächler – ottavo oggi – riduce il distacco dal leader norvegese Hans Grahl Madsen, che resta al comando con 615 punti contro i 458 dello svizzero.
Terza posizione per Zurbrügg (421), mentre Tobias Kastlunger è settimo con 329 punti.
Prossima tappa in Spagna
La Coppa Europa maschile tornerà in pista tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio a Baqueira-Beret, in Spagna, con due slalom in programma.