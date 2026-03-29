Deromedis chiude la stagione con un capolavoro: terzo successo in Coppa del Mondo a Gällivare, Zorzi sul podio

Il campione olimpico batte Howden al fotofinish per mezza incollatura in una finale da brividi. Secondo podio in carriera per Zorzi, terzo nonostante una caduta. La Coppa del Mondo generale va al canadese.

Simone Deromedis chiude la stagione nel modo migliore immaginabile. Il campione olimpico di Milano Cortina ha conquistato la vittoria nella seconda gara della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di skicross a Gällivare, in Svezia, centrando il suo terzo successo stagionale nel massimo circuito internazionale. Una finale da cardiopalma, decisa solo al fotofinish, che resterà tra le più belle della stagione.

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Un duello al millimetro con Howden

I due atleti più forti del circuito hanno regalato uno spettacolo raro. Deromedis si è preso la testa della corsa fin dalla partenza, riuscendo poi a resistere a ogni attacco del canadese Reece Howden in un duello fatto di sorpassi e controsorpassi. Alla fine, il 25enne trentino ha avuto la meglio soltanto al fotofinish, con un vantaggio di appena mezzo dito sul rivale nordamericano. Una vittoria strappata con le unghie, figlia di una determinazione fuori dal comune.

La rivincita dopo la gara-1

Il successo di oggi ha il sapore di una rivincita. Nella gara disputata il giorno precedente, Deromedis era stato eliminato in semifinale a causa di un contatto scorretto da parte del francese Youri Duplessis-Kergomard. A distanza di ventiquattr’ore, il campione olimpico ha risposto nel modo più eloquente possibile, superando brillantemente tutti i turni eliminatori e dominando la finale.

Zorzi terzo: secondo podio in carriera

Grande soddisfazione anche per Edoardo Zorzi, capace di salire sul podio per la seconda volta in carriera nonostante una caduta in finale. L’azzurro è stato classificato terzo per aver percorso più strada rispetto al tedesco Kilian Himmelsbach, uscito di scena dopo un contatto. Sesto posto invece per il connazionale Dominik Zuech. Tra le donne, quinta Jole Galli dopo l’eliminazione in semifinale, con la svedese Sandra Naslund a dominare ancora una volta la scena con 1268 punti nella classifica generale.

Coppa del Mondo a Howden, ma che Italia

La classifica generale della Coppa del Mondo premia Reece Howden con 1061 punti, davanti a Deromedis fermo a quota 750. Ma l’Italia dello skicross chiude questa stagione con la consapevolezza di aver espresso due atleti capaci di lottare stabilmente ad altissimo livello nel circuito mondiale, portando entrambi sul podio nell’ultima gara dell’anno.