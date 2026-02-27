Europa League, sarà derby italiano tra Roma e Bologna agli ottavi

Andata al Dall’Ara il 12 marzo, ritorno all’Olimpico il 19. Massara: “Il derby non aiuta il ranking”. Di Vaio: “Avremmo preferito evitarlo”.

Sarà una sfida tutta italiana a infiammare gli ottavi di finale di Europa League: Roma e Bologna si affronteranno in un derby che garantirà al calcio italiano una squadra ai quarti, ma che inevitabilmente avrà un impatto sul ranking UEFA.

L’andata si giocherà al Dall’Ara il 12 marzo, mentre il ritorno è in programma nella Capitale il 19 marzo. La vincente del confronto troverà ai quarti una tra Aston Villa e Lille: in quel caso l’andata sarebbe in Italia il 9 aprile, con ritorno il 16 aprile in Inghilterra o in Francia. In caso di semifinale, l’eventuale italiana affronterebbe la vincente tra Stoccarda-Porto e Nottingham Forest-Midtjylland, con andata il 30 aprile in trasferta e ritorno il 7 maggio in casa.

Le parole dei dirigenti

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha commentato così il sorteggio ai microfoni di Sky Sport: “La sfida con il Bologna non favorisce l’Italia dal punto di vista del ranking. Potrebbe perdere un po’ di fascino da competizione europea, ma è una bella partita con una posta in palio molto grande. Sarà bello”. E ancora: “Loro parlano bene di Malen? È un giocatore che ha avuto subito un impatto positivo, ma anche nel Bologna ci sono giocatori di grande valore”.

Dall’altra parte, il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio non nasconde che l’accoppiamento non fosse quello preferito: “Derby in Europa? Ce lo godremo un po’ meno. La Roma è una grandissima squadra e poi la sfida avrà un po’ meno di sapore europeo. Avremmo preferito evitarla per tanti motivi”.

Di Vaio guarda però avanti con fiducia: “Adesso dobbiamo prepararla bene, sapevamo che sarebbe stata una grande sfida anche contro il Friburgo. Ci stiamo riprendendo dal punto di vista dei risultati e questo ci dà fiducia per il finale di stagione. Teniamo molto all’Europa League, sappiamo che ci può dare una grande spinta. Abbiamo fatto una buonissima competizione fino a qui”.

Tutti gli accoppiamenti degli ottavi (andata 12/3, ritorno 19/3)

Ferencvaros (Hun) – Braga (Por)

Panathinaikos (Gre) – Betis (Esp)

Genk (Bel) – Friburgo (Ger)

Celta Vigo (Esp) – Lione (Fra)

Stoccarda (Ger) – Porto (Por)

Nottingham Forest (Eng) – Midtjylland (Den)

Bologna (Ita) – Roma (Ita)

Lille (Fra) – Aston Villa (Eng)

Accoppiamenti quarti (andata 9/4, ritorno 16/4)

Ferencvaros/Braga – Panathinaikos/Betis

Genk/Friburgo – Celta Vigo/Lione

Stoccarda/Porto – Nottingham Forest/Midtjylland

Bologna/Roma – Lille/Aston Villa

Accoppiamenti semifinali (andata 30/4, ritorno 7/5)

Vincente quarti 1 – Vincente quarti 2

Vincente quarti 3 – Vincente quarti 4

Il derby europeo tra Roma e Bologna promette spettacolo e tensione: un confronto che vale un posto tra le migliori otto, con l’Europa che resta obiettivo concreto per entrambe.