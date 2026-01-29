Skicross, sette azzurri in gara a Passo San Pellegrino: via alle sfide di Coppa del Mondo

A Passo San Pellegrino entra nel vivo la tappa di Coppa del Mondo di skicross: sette atleti italiani qualificati alle fasi decisive dopo il rinvio causato dalla nevicata. Domani le prime finali, sabato il gran finale.

Prosegue il cammino della Coppa del Mondo di skicross a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa (Trentino), dove saranno sette gli azzurri impegnati domani nella prima delle due gare previste dalla tappa italiana.

In campo Jole Galli al femminile e, tra gli uomini, Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Yanick Gunsch, Paolo Piccolo e Federico Tomasoni, tutti qualificati alle fasi a eliminazione diretta.

Qualifiche rinviate e nuovo programma

La nevicata di mercoledì ha costretto la giuria a rivedere il programma, con il rinvio del primo turno di qualificazione a oggi. Le qualifiche si sono svolte con la formula dei sedicesimi di finale al maschile e degli ottavi al femminile, definendo così i tabelloni che animeranno la giornata di venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 12:30.

Chi resta fuori

Non sono riusciti a superare il turno e restano quindi esclusi dalla fase successiva Filippo Rossi, Davide Cazzaniga, Andrea Chesi e Nathalie Bernard, fermati nelle qualificazioni odierne.

Il programma di sabato

La tappa fassana si chiuderà sabato 31 gennaio, con il secondo turno di qualificazione alle ore 10:00, seguito dalle fasi finali a partire dalle 12:30, che assegneranno i piazzamenti conclusivi della seconda gara di Coppa del Mondo.

Un appuntamento chiave per gli azzurri dello skicross, chiamati a confermare competitività e continuità su una pista che, nonostante le difficoltà meteo, promette spettacolo.