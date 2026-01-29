Ha detto sì a Gasperini, il botto finale è della Roma: arriva dalla Premier

Nuovo innesto inserito sui taccuini del club giallorossi per il mercato di gennaio: un altro rinforzo che viene direttamente dalla Premier League

La Roma si prepara questa sera al match contro il Panathinaikos, valido per l’ultima giornata di Europa League. Un impegno fondamentale per i giallorossi, che però dovranno fare a meno di Ferguson. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’attaccante non sarà a disposizione per la sfida contro i greci a causa di un dolore alla caviglia sinistra che ha impedito all’irlandese di partire con la squadra in direzione Atene.

Una vera batosta per Gasperini, che dovrà fare i conti con innesti contati nel reparto offensivo. Il tecnico, infatti, non potrà contare né su Malen né su Vaz, dato che entrambi non possono ancora giocare in Europa, e la Roma non potrà nemmeno fare affidamento su Dovbyk. Di conseguenza, i giallorossi potranno contare solamente su Soulé, Dybala e su Della Rocca della Primavera.

Tuttavia, in casa Roma restano sempre caldi i temi legati al mercato. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano di un possibile nuovo colpo direttamente dalla Premier League che potrebbe rinforzare ulteriormente la squadra di Gasperini.

Roma, altro colpo dalla Premier: in arrivo un nuovo rinforzo per Gasperini

Le ricerche della Roma per un rinforzo sulla corsia sinistra proseguono: il club giallorosso ha messo nel mirino David Wolfe, attualmente al Wolverhampton. Norvegese, classe 2002, arrivato in Premier solo la scorsa estate, e in questa stagione ha collezionato 14 presenze mettendo a referto due assist.

La Roma si sarebbe mossa concretamente per assicurarsi le sue prestazioni, presentando un’offerta da 10 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, gli inglesi chiedono almeno 15 milioni di euro e non sembrano convinti di lasciarlo partire nel mercato di gennaio, anche se il club romanista vorrebbe sbloccare l’operazione per garantirsi un innesto seguito da tempo dal ds Massara.

Per questo motivo, la Roma sta valutando soluzioni alternative per chiudere una delle priorità di mercato. Il colpo dalla Premier League resta molto gradito dalla dirigenza, ma le difficoltà incontrate potrebbero costringere il club a virare su nuovi profili come Methalie del Tolosa, mentre Ruggeri resta una suggestione, attualmente in forza all’Atletico Madrid di Simeone. La situazione resta dunque in bilico e la Roma dovrà trovare al più presto una soluzione per mettere a disposizione dell’ex tecnico della Dea un nuovo terzino sinistro, e garantire maggiore qualità sulle fasce.