Il fioretto mondiale torna a Torino: il Grand Prix “Trofeo Inalpi” su Sky e NOW

La scherma internazionale fa tappa nella Casa dello Sport. Sabato 7 febbraio l’Inalpi Arena di Torino ospita le fasi finali del Grand Prix di fioretto, 16ª edizione del “Trofeo Inalpi”, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW.

Il fioretto d’élite all’Inalpi Arena

Il meglio del fioretto mondiale si ritrova a Torino per una delle tappe più prestigiose del circuito d’élite della Coppa del Mondo di scherma. Il Grand Prix di fioretto – 16° Trofeo Inalpi è diventato negli anni un appuntamento fisso del calendario internazionale, capace di richiamare i protagonisti assoluti della disciplina.

Le fasi decisive in diretta

Sabato 7 febbraio sarà il giorno clou dell’evento. In diretta dalle ore 18, Sky e NOW trasmetteranno le semifinali e le finali dei tabelloni maschile e femminile, regalando agli appassionati uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed emotivo.

Telecronaca e copertura editoriale

La diretta su Sky Sport Max e NOW sarà accompagnata dal commento di Pietro Nicolodi e Sara Cometti.

Aggiornamenti, highlights e approfondimenti sul Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account ufficiali di Sky Sport su Instagram, Facebook, X, YouTube, TikTok e WhatsApp.

Programmazione TV e streaming

Grand Prix di Fioretto – “Trofeo Inalpi”

Sabato 7 febbraio