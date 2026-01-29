Il grande rugby internazionale protagonista su Sky e NOW

Fine settimana di grande rugby su Sky e in streaming su NOW: United Rugby Championship con le franchigie italiane in campo nella 11ª giornata e appuntamento domenicale con il Top 14 francese, giunto al turno numero 16.

Il rugby di club continua a regalare spettacolo e appuntamenti di alto livello su Sky e NOW, con un weekend che mette al centro sia le squadre italiane impegnate nello United Rugby Championship sia il meglio del campionato francese Top 14.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

URC: doppio impegno per Benetton e Zebre

Nell’11ª giornata dello United Rugby Championship, riflettori puntati sulle due franchigie italiane, protagoniste di una doppia sfida tutta da seguire.

Si parte venerdì 30 gennaio alle 20.30, quando la Benetton Treviso ospiterà gli Scarlets in un match fondamentale per la corsa alla fase finale. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con telecronaca affidata a Pierantozzi e De Rossi.

Il giorno successivo, sabato 31 gennaio alle ore 16, toccherà alle Zebre, impegnate davanti al proprio pubblico contro il Connacht. Anche in questo caso la diretta sarà su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Molla e Fusetti.

Top 14: domenica sera con Pau-Tolone

Come da tradizione, il weekend rugbistico si chiude con il massimo campionato europeo per qualità e intensità. Il Top 14 francese arriva alla 16ª giornata e propone un confronto di grande fascino: Pau-Tolone, in programma domenica 1° febbraio alle 21.05.

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW, con la telecronaca di Pierantozzi e De Rossi.

Rugby sempre protagonista

Durante tutto il fine settimana, Sky Sport 24 offrirà aggiornamenti costanti, interviste e highlights delle partite. Il grande rugby sarà inoltre protagonista sui canali social ufficiali @SkySport, sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.

Programmazione del weekend di rugby su Sky e NOW

Venerdì 30 gennaio

United Rugby Championship – 11ª giornata

Benetton Treviso–Scarlets

⏰ Ore 20.30

📺 Sky Sport Arena | 💻 NOW

🎙️ Telecronaca: Pierantozzi – De Rossi

Sabato 31 gennaio

United Rugby Championship – 11ª giornata

Zebre–Connacht

⏰ Ore 16.00

📺 Sky Sport Arena | 💻 NOW

🎙️ Telecronaca: Molla – Fusetti

Domenica 1° febbraio

Top 14 – 16ª giornata