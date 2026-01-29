Champions League, è record di ascolti su Sky per il finale della League Phase

Il “Gran Finale”, eppure è solo l’inizio. Il nuovo format della Champions League smentisce anche i più scettici portando ascolti da record anche per la fase a gironi.

Champions League, 1.777.000 spettatori medi su Sky per l’ultima giornata della fase a gironi

Il cambiamento del format, che volutamente rimanda molti verdetti direttamente all’ultima giornata, si dimostra idoneo a tenere in alto gli ascolti dello sport più bello del Mondo. La serata che ha chiuso la prima fase del torneo è stata vista da 1 milione 777 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 777 mila spettatori unici**. Nello specifico, il match Monaco-Juventus – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – è stato visto da 668 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 1 milione 319 mila spettatori unici** e il 3,2% di share*.

La vittoria dell’Inter a Dortmund – dalle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 – ha raccolto 557 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 118 mila spettatori unici** e il 2,7% di share*. Ottimi i dati della Diretta Gol di tutti i match – dalle 21 su Sky Sport 251 – che ha registrato 476 mila spettatori medi complessivi in total audience*, 1 milione 59 mila spettatori unici** e il 2,3% di share*. Ascolti al top nella Casa dello Sport di Sky anche per Champions League Show, con Federica Masolin e i suoi ospiti che hanno raccolto nel postpartita 730 mila spettatori medi**.

Domani dalle 12 su Sky Sport 24 appuntamento con Mario Giunta, Paolo Condò e Marco Bucciantini per seguire in diretta il sorteggio dei playoff, con Inter, Juventus e Atalanta che scopriranno le avversarie da sfidare per conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Collegamenti live da Nyon con Francesco Cosatti che raccoglierà le dichiarazioni e le reazioni dei dirigenti delle società che si alterneranno ai microfoni di Sky Sport. A seguire, i sorteggi dei playoff di UEFA Europa League.



* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go