Taekwondo, Campionati Italiani Junior 2026: ad Anzio l’ultimo test prima dei Mondiali

Il Taekwondo italiano junior si prepara a uno degli appuntamenti più importanti della stagione: il 7 e 8 marzo ad Anzio in palio i titoli tricolori delle cinture nere, ultimo test nazionale prima dei Campionati Mondiali di Tashkent.

I Campionati Italiani Junior Cinture Nere 2026, in programma ad Anzio il 7 e 8 marzo, rappresentano una tappa cruciale nel calendario del taekwondo nazionale. L’evento assume un valore ancora più significativo perché collocato a poche settimane dai Campionati Mondiali Junior, in programma ad aprile a Tashkent, in Uzbekistan.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un appuntamento chiave della stagione

La rassegna tricolore non è soltanto una competizione per l’assegnazione dei titoli nazionali, ma un vero e proprio banco di prova tecnico e agonistico per gli atleti junior italiani. Ad Anzio si misureranno livello di preparazione, condizione fisica e maturità competitiva in un contesto di altissimo profilo.

Ogni incontro diventa un passaggio fondamentale per valutare il percorso di crescita degli atleti, chiamati a dimostrare continuità, concentrazione e capacità di gestione della pressione.

I protagonisti in gara

Sui tatami scenderanno i migliori talenti del panorama junior, pronti a confrontarsi in una competizione che richiede lucidità, determinazione e solidità mentale. Le prestazioni offerte ad Anzio saranno un indicatore chiaro del lavoro svolto durante la stagione e della reale competitività in vista dell’appuntamento iridato.

Verso Tashkent

I Campionati Italiani Junior 2026 si confermano così un momento centrale per l’intero movimento nazionale: un punto di sintesi tra preparazione e ambizione, in cui il taekwondo italiano junior è chiamato a esprimere il massimo potenziale in vista del palcoscenico mondiale.