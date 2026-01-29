Coppa Europa, Thaler sul podio a Orcieres: terza nella prima discesa

Sara Thaler conferma il suo ottimo momento nella Coppa Europa di sci alpino. La ventunenne gardenese conquista il terzo posto nella prima delle due discese di Orcieres, salendo per la settima volta in carriera sul podio del circuito continentale.

Thaler ancora protagonista in Francia

Sara Thaler centra un altro risultato di prestigio nella tappa francese di Coppa Europa a Orcieres. La sciatrice di Ortisei chiude al terzo posto la prima discesa libera, replicando le buone sensazioni su una pista che già nel gennaio 2024 l’aveva vista due volte seconda. Per lei si tratta del settimo podio complessivo in Coppa Europa, il secondo stagionale.

Gara equilibrata e distacchi minimi

Scattata con il pettorale numero 5, Thaler conclude la prova con un ritardo di appena cinque centesimi dalla vincitrice, la tedesca Fabiana Dorigo, che si impone in 1’26”79. Alle sue spalle, a soli tre centesimi, si piazza la finlandese Rosa Pohjolainen, a conferma di una gara estremamente combattuta sul filo dei centesimi.

Le altre azzurre in classifica

Buon piazzamento anche per Ludovica Righi, 17esima a 1”45, seguita da Ilaria Ghisalberti, 19esima a 1”49. Alice Calaba chiude con il 23esimo tempo a 1”79.

Entrano in zona punti anche Carlotta De Leonardis, 26esima a 1”89, e Giulia Albano, 28esima a 1”95. Più attardate Ivy Schölzhorn, Arianna Putzer, Federica Lani, Sofia Amigoni, Monica Zanoner e Beatrice Mazzoleni.

Classifiche: Thaler sale sul podio di specialità

Grazie al risultato di Orcieres, Sara Thaler balza al terzo posto della classifica di specialità di discesa con 232 punti, alle spalle dell’austriaca Anna Schilcher, leader con 299 punti, e della svizzera Stefanie Grob, seconda con 266.

Per quanto riguarda la classifica generale di Coppa Europa, Alice Pazzaglia e Sara Allemand restano al comando rispettivamente con 580 e 450 punti, mentre Grob occupa la terza posizione con 417.

Domani la seconda discesa

La tappa francese di Orcieres si completerà domani con la seconda discesa libera femminile, che offrirà una nuova occasione alle azzurre per confermare quanto di buono mostrato nella prima prova.