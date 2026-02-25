Italiani invernali di lanci, Mariano Comense capitale tricolore: Fantini a caccia del 18° titolo

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo in Lombardia 18 maglie tricolori in palio. Osakue debutta nel disco, Frattini e Padovan guidano il giavellotto.
Mariano Comense (Como) diventa il centro dell’atletica italiana per la finale nazionale dei Campionati italiani invernali di lanci. Nel weekend del 28 febbraio e 1° marzo saranno assegnati 18 titoli tricolori, in un appuntamento che rappresenta anche il passaggio chiave verso la Coppa Europa di lanci di Nicosia (14-15 marzo).
Martello: Fantini per il 18° titolo consecutivo
La protagonista annunciata è Sara Fantini (Carabinieri), campionessa europea del martello e tre volte finalista mondiale (quarta a Eugene, sesta a Budapest, settima a Tokyo). L’emiliana punta al 18° titolo italiano consecutivo, restando imbattuta dal 2017 tra rassegne invernali ed estive.
Il 72,38 ottenuto nella fase regionale di Piacenza rappresenta il suo miglior esordio stagionale in carriera. In pedana anche Rachele Mori (Fiamme Gialle), mentre tra le promesse si profila il duello tra Keren Mbongo (Assindustria Sport) e Giorgia Liguori (Atl. Livorno).
Al maschile confronto tra Giorgio Olivieri (Carabinieri) e Davide Costa (Fiamme Azzurre), con Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) tra gli under 23 più attesi.
Disco: Osakue al debutto stagionale
Nel disco femminile debutta in stagione Daisy Osakue (Fiamme Gialle), finalista olimpica e già nove volte campionessa italiana. Con lei Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre) e l’argento europeo U23 Benedetta Benedetti (Esercito), oltre alla giovane Sofia Coppari (Atl. Brescia 1950).
Nel settore maschile assente Alessio Mannucci (Aeronautica), mentre saranno in gara Enrico Saccomano (Aeronautica) e Carmelo Musci (Fiamme Gialle). Tra gli under 23 guida Stefano Marmonti (Libertas Unicusano Livorno).
Giavellotto: Frattini, Orlando e Fina in primo piano
Nel giavellotto maschile possibile sfida a tre tra Giovanni Frattini (Carabinieri), Roberto Orlando (Aeronautica) e Michele Fina (Esercito). Tra le promesse attenzione a Tommaso Suttora (Vis Nova Giussano).
Nel femminile Paola Padovan (Carabinieri) arriva dopo il 56,85 ottenuto a Potchefstroom, in Sudafrica. A contenderle il titolo Sara Zabarino (Acsi Futuratletica) e Federica Botter (Atl. Brugnera Friulintagli). In chiave under 23 guida Sofia Frigerio (Bracco Atletica).
Settore giovanile: juniores e allievi
Tra i giovani (juniores e allievi con attrezzi juniores) spicca nel giavellotto la sfida tra l’allievo Antonio Di Palma (Ideatletica Aurora) e lo junior Pietro Villa (Aeronautica), già campione europeo U18.
Nel disco junior confronto tra Francesco D’Angelo (Studentesca Milardi Rieti) e Mattia Bartolini (Atl. Grosseto Banca Tema), già primatista tra gli allievi.