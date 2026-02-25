MMA amatoriali, ufficiale l’ingresso in FIJLKAM: nasce il nuovo settore federale

Le Mixed Martial Arts entrano nell’orbita ufficiale della FIJLKAM e della United World Wrestling: debutto internazionale a maggio agli Europei di Yerevan, primo Campionato Italiano ad aprile.

Le MMA amatoriali italiane hanno ora un riconoscimento formale e un percorso istituzionale definito. La FIJLKAM ha annunciato la nascita del Settore MMA Amatoriale, integrando la disciplina sotto l’egida della United World Wrestling, organismo internazionale che governa la lotta.

Un passaggio che segna il superamento della dimensione esclusivamente dilettantistica e apre alla programmazione tecnica e internazionale, con un calendario già definito e un obiettivo chiaro: portare gli azzurri sul podio continentale.

Europei a Yerevan e calendario 2026: parte la nuova era

Il primo appuntamento internazionale è fissato dal 28 al 31 maggio a Yerevan, in Armenia, sede dei Campionati Europei Under 20 e Senior targati UWW. Per l’Italia sarà il debutto ufficiale in una competizione riconosciuta, con la prospettiva di conquistare le prime medaglie federali nella disciplina.

La stagione nazionale inizierà invece il 22 marzo con il “Certification Day” al Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia, quartier generale federale, dedicato al rilascio delle qualifiche per tecnici e ufficiali di gara.

Il 25 e 26 aprile a Bari andrà in scena il primo Campionato Italiano MMA FIJLKAM, mentre a dicembre è prevista la Coppa Italia che chiuderà la stagione 2026.

Commissione nazionale e struttura tecnica

Per accompagnare la transizione è stata istituita una Commissione Nazionale guidata dal Presidente federale Giovanni Morsiani, con Carlo Di Blasi nel ruolo di Vice Presidente Operativo, affiancato da Gaetano Briamo, Salvatore Finizio e Francesco Migliaccio.

Il compito sarà quello di strutturare percorsi formativi per tecnici e arbitri, uniformare i regolamenti e garantire standard di sicurezza omogenei su tutto il territorio nazionale.

Morsiani: “Prospettiva solida per i giovani”

«L’apertura di questo nuovo settore rappresenta un passo coerente con la nostra missione di promuovere le discipline di combattimento nella loro espressione più alta», ha dichiarato il Presidente federale Giovanni Morsiani. «La sinergia con la United World Wrestling eleva il progetto delle MMA Amatoriali a una dimensione internazionale di assoluto rilievo, inserendole in un percorso tecnico d’eccellenza e di grande tradizione sportiva. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani atleti una prospettiva solida, fondata sul rispetto dei valori federali e su un confronto costante con i massimi standard mondiali.»

L’ingresso ufficiale nel sistema federale segna dunque un cambio di passo per le arti marziali miste in Italia: dalla frammentazione alla centralità istituzionale, con un percorso tecnico definito e un collegamento diretto con le competizioni internazionali.