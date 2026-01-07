Skeleton, Amedeo Bagnis torna sul podio: secondo posto in Coppa del Mondo a St. Moritz

L’azzurro chiude alle spalle del britannico Matt Weston nella prova di Coppa del Mondo che ha recuperato la gara di Winterberg. Per Bagnis è il quarto podio in carriera.

Amedeo Bagnis torna sul podio della Coppa del Mondo di skeleton e lo fa ancora una volta sul tracciato che più gli è congeniale. Il 26enne piemontese di Casale Monferrato ha conquistato il secondo posto a St. Moritz (Svizzera) nella gara che ha recuperato la prova di Winterberg, cancellata lo scorso fine settimana a causa delle avverse condizioni meteo.

L’azzurro ha chiuso entrambe le manche alle spalle del britannico Matt Weston, autentico dominatore di giornata, capace di imporsi con il tempo complessivo di 2’15″67, precedendo Bagnis di 1″29. Terza posizione per il tedesco Cristopher Grotheer (+1″50), seguito dal cinese Zheng Yin (+2″08) e dal sudcoreano Seunggi Jung (+2″12).

Per Bagnis si tratta del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, il terzo proprio sul budello naturale di St. Moritz, pista sulla quale l’azzurro è salito sul podio in tutte le ultime quattro stagioni: vicecampione del mondo nel 2023, vincitore nel 2024 e terzo dodici mesi fa. Un palmarès che comprende anche il terzo posto di Lake Placid nella stagione 2022/23 e la vittoria nella prova mista di St. Moritz 2023 in coppia con Valentina Margaglio.

Il portacolori dell’Esercito è stato l’unico in grado di contenere Weston nella prima discesa, difendendo poi con autorità la seconda posizione nella manche conclusiva. Più complicata la gara per Mattia Gaspari, quarto a metà competizione ma scivolato al nono posto finale con un ritardo di 2″48 dal vincitore. Pietro Drovandi ha invece chiuso al 26° posto, fermandosi al termine della prima run.

Al termine della gara Bagnis ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto:

«La stagione è iniziata in salita a causa dell’infortunio, ma finalmente ho raggiunto il top della condizione. Tornare sul podio di Coppa del Mondo qui a St. Moritz è qualcosa di speciale. Ora ci attende l’ultimo mese di stagione, il più importante, e non vedo l’ora di dimostrare tutto il mio valore».

Il successo consente a Weston di consolidare la leadership della classifica generale con 1110 punti, davanti a Zheng Yin (960) e all’altro britannico Marcus Wyatt (899). Grazie al secondo posto, Bagnis risale all’ottava posizione con 780 punti, mentre Gaspari è nono a quota 672.

La Coppa del Mondo di skeleton resterà a St. Moritz anche venerdì 9 gennaio, quando sono in programma le due gare individuali e la staffetta mista.