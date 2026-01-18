Short track: Arianna Fontana e staffetta maschile Campioni d’Europa

Europei 2026 di short track, super Arianna Fontana, che si conferma la sportiva italiana più medagliata di sempre negli sport invernali. Peccato per Martina Valcepina, che si ferma.

Short track: ancora una medaglia per Arianna Fontana

Si è chiusa sull’anello di ghiaccio di Tilburg, nei Paesi Bassi, l’ultima giornata degli Europei 2026 di short track.

Anche la giornata di domenica ha regalato emozioni forti e un bottino importante per l’Italia. Tra conferme, cadute e riscatti, la squadra azzurra porta a casa tanti successi.

A prendersi la scena nel corso della giornata di oggi è stata ancora Arianna Fontana, la sportiva simbolo dell’Italia agli Sport Invernali. La fuoriclasse valtellinese, portabandiera designata ai prossimi Giochi di Milano-Cortina, ha conquistato il 18° titolo europeo individuale della sua carriera, imponendosi nella Finale A dei 1500 metri femminili al termine di una gara combattuta e intensa.

Fontana ha preso il comando a due giri dalla fine, respingendo con determinazione gli attacchi della compagna di squadra Elisa Confortola, protagonista di un tentativo di sorpasso nell’ultimo giro che però non si è concretizzato. L’azzurra ha tagliato il traguardo in 2’42″479, davanti all’olandese Zoe Florence Deltrap e all’altra italiana Arianna Sighel, terza. Mentre Confortola ha poi chiuso al sesto posto.

Un po’ di sfortuna, invece, per gli azzurri con i 1000 metri, dove l’Italia porta a casa argento e bronzo. Gara sfortunata per Pietro Sighel, coinvolto in un contatto che lo ha costretto al ritiro nelle fasi decisive. Il titolo è andato all’olandese Jens van’t Wout, seguito da Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini, entrambi sul podio.

Il riscatto italiano è arrivato nella staffetta maschile, dove il quartetto Sighel, Nadalini, Cassinelli e Spechenhauser ha conquistato la medaglia d’oro europea, precedendo Paesi Bassi e Polonia con il tempo di 6’47″817.

Ma non arrivano solo belle notizie: infortunio di Martina Valcepina

Unica nota stonata nei nei 500 metri femminili visto l’infortunio di Martina Valcepina. L’azzurra è caduta nei quarti di finale in seguito a un contatto tra i pattini ed è stata portata fuori in barella. Le sue condizioni sono da valutare. La gara ha visto il dominio delle sorelle olandesi Velzeboer, con Xandra davanti a Michelle.

Il bilancio finale dell’Italia agli Europei di Tilburg però resta positivo con otto medaglie complessive: 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi, a conferma della competitività azzurra e di una squadra che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti internazionali.