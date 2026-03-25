Shiffrin ha vinto la sua sesta Coppa del Mondo! Trocker al miglior risultato in carriera

Mikaela Shiffrin ora può festeggiare: la grandissima sciatrice ha vinto la sua sesta Coppa del Mondo. Stupisce ancora Anna Trocker

È un giorno storico per lo sci alpino, come quello che è caratterizzato da una vittoria in Coppa del Mondo. Dopo le Olimpiadi, la meravigliosa Brignone e il successo di Goggia, il gigante delle finali di Lillehammer ha scandito la classifica di Coppa del Mondo generale.

La leggenda vivente di Mikaela Shiffrin brilla ancora: è la sesta volta che la porta a casa, eguagliando Annemarie Moser-Pröll, un club ristretto di campionesse assolute di questo sport. Eppure, il successo di Shiffrin non è stato così semplice da portare a casa.

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Ha vinto il duello con una straordinaria Emma Aicher. La tedesca ha dato filo da torcere fino all’ultima discesa a Shiffrin, ma alla fine si è dovuta accontentare del secondo posto. Ma durante la grande festa di un’atleta incredibile, è arrivata una piccola gioia anche per l’Italia.

Anna Trocker continua a stupire: cosa è successo in Coppa del Mondo

Sono i mesi di Goggia, Brignone. Sì, anche di Pirovano e dello sci italiano. Ma ora in quest’élite esclusiva bisogna aggiungere senza ombra di dubbio anche il nome di Anna Trocker.

La 17enne e astro nascente dello sci azzurro e mondiale ha fatto molto bene oggi in Coppa del Mondo. Ha concluso, infatti, all’ottavo posto, il suo miglior risultato in carriera nella competizione più importante dello sci. Ha migliorato anche il nono posto di ieri in slalom, e non ha neanche 18 anni. Davanti a lei c’è un cammino meraviglioso sulla neve.