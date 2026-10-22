Cobolli non sbaglia, battuto Wawrinka in due set: ora è ai quarti a Lione

Flavio Cobolli vuole mettersi alle spalle il periodo difficile e approda ai quarti di finale a Lione: battuto nettamente Wawrinka

Flavio Cobolli ritrova il sorriso e la continuità di rendimento proprio nel momento più cruciale della stagione. Sul campo in terra rossa dell’ATP 250 di Lione, il tennista romano ha centrato un successo fondamentale, superando con autorità lo svizzero Stan Wawrinka per 6-2, 6-4 e guadagnando l’accesso ai quarti di finale del torneo.

Una vittoria che vale molto più di un semplice passaggio del turno, rappresentando una boccata di ossigeno per la sua corsa verso le ATP Finals di Torino.

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L’incontro è iniziato con il piede giusto per l’azzurro, testa di serie numero 1 del tabellone. Cobolli ha imposto subito il suo ritmo, sfruttando un Wawrinka apparso visibilmente affaticato e non al massimo della condizione fisica.

Cobolli porta a casa una vittoria pesante a Lione

Il primo set è stato una dimostrazione di solidità, chiuso con un netto 6-2 grazie a un servizio preciso e a risposte aggressive che hanno messo in difficoltà il veterano elvetico.

Nel secondo parziale, lo svizzero ha tentato una timida reazione, ma Cobolli ha mantenuto la concentrazione alta, gestendo con maturità i momenti di pressione. Il break decisivo è arrivato sul 5-4, suggellando un 6-4 finale che premia la costanza di gioco dell’italiano.

Questo risultato rilancia le ambizioni del romano, il quale ora guarda con rinnovata fiducia ai prossimi impegni, consapevole di poter competere ai massimi livelli e di avere le carte in regola per sognare in grande.