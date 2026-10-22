Brignone: “Mi fa strano non essere a Solden. Non voglio più sciare con il dolore”

Federica Brignone si racconta alle porte della nuova stagione: resta l’incognita sulle sue condizioni fisiche per il futuro

Federica Brignone ha rilasciato un’intervista a ‘Eurosport’, aprendosi con grande sincerità e la sua solita franchezza sul suo delicato momento fisico e sul futuro della sua carriera nello sci alpino.

La campionessa valdostana, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla gamba, ha tracciato un bilancio lucido e senza filtri della sua condizione attuale, rivelando una determinazione diversa rispetto al passato. “Amo lo sci, ma non sono più disposta a sciare col dolore”, ha dichiarato con fermezza la fuoriclasse, sottolineando un cambio di prospettiva fondamentale.

Il percorso di recupero si sta rivelando più complesso del previsto, e la stessa atleta non ha nascosto le difficoltà. “Ho ancora dolore quando scio, mi opero alla gamba“, ha ammesso, chiarendo che la priorità assoluta è ora la salute a lungo termine.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Questo approccio segna una netta discontinuità con la mentalità del “tutto e subito” che spesso caratterizza il questo sport, dove il dolore è stato storicamente normalizzato.

Dal ritiro al cambiamento nello sci: le parole di Brignone

Brignone ha poi affrontato il tema del ritiro, spesso oggetto di speculazioni. “Non temo il ritiro, ma di poter arrivarci sana“, ha confessato, dimostrando una maturità sportiva rara.

La sua visione va oltre la semplice prestazione: la campionessa auspica un cambiamento culturale nello sci alpino, dove la tutela dell’atleta diventi centrale. Un messaggio potente che invita a ripensare le dinamiche competitive, ponendo il benessere fisico al primo posto, prima della ricerca del risultato.