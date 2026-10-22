Pallamano femminile, qualificazioni Mondiali: l’Italia vince in Bulgaria e pensa in grande

L’Italia non sbaglia e parte alla grande nelle qualificazioni Mondiali di pallamano femminile: le Azzurre hanno battuto la Bulgaria

Il cammino delle azzurre verso i Mondiali di pallamano femminile 2027 si apre con un successo di grande prestigio. Nella gara d’andata del primo turno di spareggio, la Nazionale guidata dal direttore tecnico Martin Albertsen ha espugnato il campo di Kranevo, imponendosi sulla Bulgaria con un netto 27-23. Risultato che proietta l’Italia in posizione di vantaggio in vista del ritorno.

La partita è iniziata in salita per le ragazze tricolori. Le padrone di casa hanno dettato il ritmo iniziale, portandosi sul 9-6 al 17′ grazie a Georgieva.

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Tuttavia, la reazione azzurra è stata immediata e devastante. Al 20′, Manojlovic ha ristabilito la parità sul 9-9, innescando un parziale mostruoso che ha visto Colloredo e Babbo trascinare la squadra sul 13-11 alla fine del primo tempo.

L’Italia ottiene un ottimo successo in Bulgaria

Nella ripresa, la Bulgaria ha tentato un ultimo assalto, con Todorova che ha accorciato le distanze sul 15-16 al 39′. Ma le azzurre non hanno vacillato: Squizzato ha risposto con una doppietta cruciale, portando il punteggio sul 20-24 al 52′ e scavando un solco incolmabile. Con 6 reti a testa, Manojlovic e Babbo sono state le travi portanti dell’attacco.

Ora l’Italia affronta la gara di ritorno con un vantaggio di 4 gol. L’appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre alle ore 19.00 a Follonica, dove le azzurre potranno gestire il vantaggio con la consapevolezza di aver dimostrato un valore tecnico assoluto.