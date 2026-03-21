Sci freestyle, skicross: Galli terza a Craigleith per il decimo podio in carriera, Tomasoni ottimo quinto

La livignasca chiude alle spalle di Smith e Schmidt nella prima sfida canadese: quarto podio stagionale. Il vicecampione olimpico si impone nella small final. Domenica la seconda gara
Jole Galli sale ancora sul podio. La livignasca conquista la terza piazza nella prima sfida di skicross di Craigleith, in Canada, raggiungendo quota dieci podi in carriera in Coppa del Mondo. Sfruttando al meglio le proprie caratteristiche di scorrevolezza, Galli si fa largo nei quarti e in semifinale fino al turno decisivo, dove chiude alle spalle della svizzera Fanny Smith e della canadese Hannah Schmidt, con l’elvetica Saskja Lack quarta.
Per la livignasca si tratta del quarto podio stagionale, dopo il trionfo in gara 1 a Passo San Pellegrino e i terzi posti in Val di Fassa e a Montafon, in Austria.
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Tomasoni quinto: la small final vale il miglior risultato stagionale
Federico Tomasoni chiude quinto nella prova maschile con una prestazione di qualità. Il vicecampione olimpico viene eliminato in semifinale ma si impone nella small final, pareggiando il miglior risultato stagionale nel massimo circuito — quinto come già nel dicembre 2023 ad Arosa. La vittoria di giornata va al francese Youri Duplessis Kergormard, che in un arrivo ravvicinato precede il canadese Jared Schmidt e lo svedese David Mobärg. Fermati negli ottavi Simone Deromedis e Dominik Zuech, terzi nelle rispettive heat.
Domenica la seconda gara, poi Gällivare
Domenica 22 marzo Craigleith ospiterà la seconda sfida di skicross. La tappa finale di Coppa del Mondo si disputerà invece a Gällivare, in Svezia, dal 27 al 29 marzo.