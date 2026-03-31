Trofeo Cinque Nazioni, Graz vince la 10 km TL ad Andermatt. Laurent terza tra le donne

L’azzurro conquista il successo sotto la neve nella prova di sci di fondo riservata ai militari-atleti. Podio anche per Beatrice Laurent nella gara femminile.
Graz protagonista nella 10 km in tecnica libera
Davide Graz firma il successo nella 10 chilometri in tecnica libera ad Andermatt, gara che ha aperto la 73ª edizione del Trofeo delle Cinque Nazioni, competizione invernale riservata ai militari-atleti dei Corpi di Polizia Doganale di Austria, Francia, Germania, Svizzera e Italia.
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Il fondista di Sappada, reduce dal titolo italiano nella 50 km in tecnica classica, ha conquistato la vittoria al termine di una prova disputata sotto una fitta nevicata, fermando il cronometro sul tempo di 29’23″3. Alle sue spalle i tedeschi Friedrich Moch ed Elias Keck, mentre il francese Victor Lovera ha chiuso al quarto posto.
Buoni risultati complessivi anche per gli altri azzurri delle Fiamme Gialle: Elia Barp ha chiuso quinto, Giandomenico Salvadori sesto, Alessandro Chioccchetti nono e Gabriele Matli decimo.
Laurent sul podio nella prova femminile
Nella gara femminile, disputata sulla distanza di 5 chilometri in tecnica libera, il successo è andato alla francese Justine Braisaz Bouchet con il tempo di 15’56″8. La finanziera Beatrice Laurent ha conquistato il terzo posto, preceduta allo sprint anche dalla tedesca Helen Hoffmann.
Tra le italiane si segnala anche il quarto posto di Linda Zingerle e il sesto di Virginia Cena.
Programma modificato dal maltempo
Le condizioni meteorologiche particolarmente difficili non hanno consentito lo svolgimento delle prove di slalom. Il programma del Trofeo delle Cinque Nazioni proseguirà domani, 1° aprile, con gli slalom giganti e le gare a pattuglia di sci nordico.