Tour de Ski, sprint inaugurale a Dobbiaco: Klæbo e Skistad subito in vetta

Il norvegese domina tra gli uomini, Skistad regina della sprint femminile. Pellegrino e Cassol si fermano in semifinale

Si apre a Dobbiaco la ventesima edizione del Tour de Ski, e lo fa nel segno della Norvegia. La sprint in tecnica libera che inaugura la prova a tappe premia Johannes Høsflot Klæbo al maschile e Kristine Skistad al femminile, confermando fin da subito i valori di forza di una competizione che accompagnerà il circo bianco fino alla Val di Fiemme, teatro delle decisive tappe finali.

Klæbo gestisce con autorità la finale, prende il largo nel momento chiave e controlla sul rettilineo conclusivo, centrando il 22° successo di tappa in carriera al Tour de Ski. Alle sue spalle un podio interamente norvegese con Lars Heggen e Oskar Vike, mentre lo svizzero Valerio Grond chiude quarto davanti a Lucas Chanavat e Janik Riebli.

Buona ma non sufficiente la prova di Federico Pellegrino, miglior azzurro di giornata. Il campione valdostano supera agevolmente la batteria, ma in semifinale paga un confronto durissimo con i migliori specialisti della disciplina e chiude sesto, mancando l’accesso alla finale. Eliminazione già nelle batterie, invece, per Davide Graz, Michael Hellweger e Giacomo Gabrielli.

In campo femminile è Kristine Skistad a prendersi la scena: la norvegese sprigiona tutta la propria potenza negli ultimi metri precedendo la tedesca Coletta Rydzek e la svedese Maja Dahlqvist. Ai piedi del podio si piazza Jessie Diggins, mentre Johanna Hagström, miglior tempo in qualificazione, vede sfumare le chance di vittoria per la rottura di un bastoncino in finale.

Tra le azzurre, buona prestazione di Federica Cassol, che dopo il 14° tempo in qualificazione sfrutta il ripescaggio e raggiunge la semifinale. Qui chiude quinta, ottenendo comunque un decimo posto finale incoraggiante. Fuori nelle batterie Caterina Ganz, Nicole Monsorno e Iris De Martin Pinter.

Non avevano superato le qualificazioni Simone Mocellini, Elia Barp, Martino Carollo, Simone Daprà, Francesco De Fabiani e Paolo Ventura al maschile, Nadine Laurent, Virginia Cena, Martina Di Centa, Anna Comarella e Francesca Franchi al femminile.

Il Tour de Ski prosegue domani, sempre a Dobbiaco, con la 10 km individuale in tecnica classica: prova maschile alle 11:45, femminile alle 14:45, una giornata che inizierà a delineare con maggiore chiarezza le gerarchie della classifica generale.