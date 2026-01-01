Tour de Ski, Pellegrino quarto a Dobbiaco: podio sfiorato nella 20 km, Klæbo domina

Grande prova dell’azzurro nella 20 km a inseguimento in classico: battuto solo al fotofinish. Classifica ancora apertissima in vista della Val di Fiemme.

Prestazione di altissimo livello per Federico Pellegrino, che va vicinissimo al podio nella 20 chilometri a inseguimento in tecnica classica disputata a Dobbiaco, prova che ha chiuso la tappa pusterese del Tour de Ski.

La gara ha confermato l’assoluto dominio di Johannes Klæbo, imprendibile al comando e vincitore in solitaria dopo 46’01”7. Alle sue spalle, però, Pellegrino è stato protagonista assoluto del gruppo inseguitore, cedendo soltanto sul rettilineo finale allo svedese Edvin Anger nella volata per il terzo posto.

Gara ad altissima intensità

Dopo pochi chilometri il gruppo alle spalle di Klæbo si è ricompattato attorno al minuto di ritardo. Pellegrino ha gestito con grande lucidità le accelerazioni di Stenshagen, Iversen, Heggen, Amundsen, Schumacher e del sorprendente austriaco Moser.

A rompere gli indugi è stato Mattis Stenshagen, con l’azzurro bravo a rispondere e a ricucire anche sul contrattacco di Iversen. Il ritmo è rimasto elevatissimo fino all’ingresso nella Nordic Arena, dove Pellegrino si è presentato in testa al gruppo, salvo poi essere superato di pochi millimetri dal ritorno di Anger.

Lo svedese ha firmato anche il miglior tempo assoluto di giornata (45’45), mentre Pellegrino ha chiuso quarto a soli 6 secondi, preceduto anche dai norvegesi Krüger e Ree, autori di una grande rimonta.

Classifica generale ancora apertissima

Il quarto posto di Dobbiaco consolida la posizione di Pellegrino nella classifica generale del Tour de Ski, dove resta pienamente in corsa per il podio. Klæbo guida con un margine di un minuto su Stenshagen, mentre alle spalle del leader nove atleti sono racchiusi in appena 63 secondi.

Un equilibrio che promette spettacolo nelle ultime due tappe in Val di Fiemme, decisive per la graduatoria finale.

Gli altri azzurri

Ottima prova anche per Elia Barp, quattordicesimo al traguardo e solido tredicesimo nella generale a 1’55. In risalita Francesco De Fabiani, ora 41esimo, mentre seguono Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini e Giacomo Gabrielli.

Ora spazio alla prova femminile, poi una giornata di riposo prima del gran finale: sabato sprint in classico a Lago di Tesero, domenica la tradizionale final climb in tecnica libera verso il Doss dei Laresi sull’Alpe Cermis.