Sci di fondo, sette azzurri convocati per la tappa di Lillehammer: presente Pellegrino

Venerdì 2 dicembre a Lillehammer, in Norvegia, prenderà il via la seconda tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. Nella prima giornata di gara uomini e donne saranno impegnati nella 10 km in tecnica libera, mentre sabato ci sarà una sprint sempre a tecnica libera. Chiusura di weekend domenica 4 dicembre con la 20 km in tecnica libera maschile e femminile.

L’Italia sarà rappresentata da cinque uomini e due donne: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Caterina Ganz e Anna Comarella. Archiviata la prima tappa finlandese di Ruka, in cui Federico Pellegrini è salito sul podio, è tempo di vivere nuove emozioni sulla neve scandinava. Il poliziotto di Nus cercherà il bis in terra norvegese dove, in carriera sul massimo circuito, ha centrato la vittoria una sola volta nel 2018 in una sprint a tecnica libera.