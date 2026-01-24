Sci di fondo, Mocellini quarto nella sprint di Goms: segnali forti verso Milano Cortina 2026

L’azzurro delle Fiamme Gialle sfiora il podio nella sprint in tecnica classica in Svizzera, dominata da Klæbo. Buone indicazioni anche in chiave olimpica.

Simone Mocellini torna protagonista in Coppa del Mondo di sci di fondo con un brillante quarto posto nella sprint in tecnica classica disputata a Goms, in Svizzera, nella tappa che precede l’avvicinamento ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Un ritorno ad altissimo livello nella tecnica classica

Il 27enne trentino delle Fiamme Gialle ritrova le posizioni di vertice a tre anni dall’inverno 2023, stagione che lo aveva visto salire due volte sul podio del massimo circuito proprio nella sprint in tecnica classica. A Goms, Mocellini ha mostrato grande solidità sin dalle batterie, confermandosi in semifinale e guadagnando con autorità l’accesso alla finale.

Finale dominata da Klæbo

L’atto conclusivo è stato segnato dalla superiorità di Johannes Klæbo, che ha imposto un ritmo insostenibile per tutti, prendendo subito margine e andando a prendersi la vittoria. Alle sue spalle, sulla salita finale, lo statunitense Gus Schumacher e lo svedese Edvin Anger sono riusciti a guadagnare qualche metro sull’azzurro, conquistando nell’ordine secondo e terzo posto.

Un quarto posto che vale molto

Mocellini ha chiuso ai piedi del podio, precedendo l’altro norvegese Even Northug e Ben Ogden. Per l’azzurro si tratta di un risultato di grande valore, che lo rilancia con fiducia in ottica olimpica, soprattutto pensando alla Val di Fiemme, dove era già salito sul podio nel gennaio 2023. In finale Mocellini è stato anche ammonito per un cambio di binario giudicato al limite in avvio di gara.

Gli altri azzurri in gara

Si è fermato invece in batteria Giacomo Gabrielli, mentre Michael Hellweger non era riuscito a superare la fase di qualificazione disputata in mattinata.

Sprint femminile: volata a quattro

La sprint femminile in tecnica classica ha regalato una finale serrata, risolta allo sprint dalla svedese Linn Svahn, capace di imporsi davanti alla tedesca Laura Gimmler e alla padrona di casa Nadine Fähdrich. Quarto posto per Maja Dahlqvist, seguita da Johanna Matintalo ed Emma Ribom.

Le azzurre

Tra le italiane, Iris De Martin Pinter aveva convinto in batteria, ma una caduta in salita nella semifinale le ha impedito di accedere alla finale. Eliminazione in batteria invece per Nicole Monsorno, terza nel proprio quarto, e per Federica Cassol.

Programma di domenica

La tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo a Goms si completerà domenica 25 gennaio con la mass start in tecnica classica sui 20 chilometri. La gara femminile è in programma alle 11:15, seguita alle 14:15 dalla prova maschile.