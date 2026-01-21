Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: 17 azzurri convocati per l’ultima tappa prima di Milano Cortina

Cramer chiama Pellegrino e compagni per il trittico svizzero dal 23 al 25 gennaio. Team sprint, sprint individuale e mass start nel programma
I convocati azzurri per Goms
Il tecnico responsabile della Nazionale italiana di sci di fondo Markus Cramer ha ufficializzato la lista dei 17 azzurri convocati per la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, in programma a Goms (Svizzera) da venerdì 23 a domenica 25 gennaio.
L’appuntamento elvetico rappresenta l’ultimo weekend di gare del circuito maggiore prima della lunga pausa dedicata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, che assegneranno dodici titoli sulle nevi della Val di Fiemme.
Il programma di gara
Il calendario di Goms prevede tre format di grande rilevanza in ottica olimpica:
-
Venerdì 23 gennaio: team sprint in tecnica libera
-
Sabato 24 gennaio: sprint individuale in tecnica classica
-
Domenica 25 gennaio: mass start 20 km in tecnica classica
Discipline che ritroveremo anche nel programma olimpico di Milano Cortina.
Convocati maschili
Per il settore maschile, Cramer ha chiamato:
Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli.
Convocate femminili
Otto le atlete convocate in campo femminile:
Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Maria Gismondi, Federica Cassol, Anna Comarella, Martina Di Centa, Nadine Laurent.
Ultimo banco di prova prima della pausa olimpica
La tappa di Goms assume un peso specifico importante per il gruppo azzurro, chiamato a rifinire condizione e assetti tecnici prima dello stop invernale che precederà l’appuntamento olimpico. Le prestazioni in Svizzera potranno fornire indicazioni significative in vista delle scelte finali per Milano Cortina.