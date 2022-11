Sci di fondo, qualificazioni sprint Ruka: De Fabiani e Pellegrino superano il taglio

Entra nel vivo il primo fine settimana di gare a Ruka, dove parte la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Come prevedibile, nelle qualificazioni della sprint in classico è la Norvegia che domina sia al maschile che al femminile. Johannes Klaebo e Ane Stenseth hanno fatto segnare i migliori crono in mattinata. Per quanto riguarda i colori azzurri, arriva un ottimo 11° tempo per Francesco De Fabiani, che si qualifica come anche il nostro veterano Federico Pellegrino, che che chiude sedicesimo. Molto arretrato, invece, Davide Graz, che termina in 57ma posizione.

Nulla da fare anche per Caterina Ganz, che con il suo 34° tempo manca la qualifica per le fasi finali, in una prova come detto che ha visto vincere la Stenseth davanti alla connazionale Weng e alle svedesi Hagstroem e Ribom. Dalle ore 12:30 la giornata entra nel vivo con le fasi ad eliminazione diretta, di cui potrete seguire QUI la diretta testuale.