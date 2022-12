Sci di fondo: Mocellini secondo nella sprint classica di Beitostolen, out ai quarti Ganz

Splendido secondo posto per Simone Mocellini nella sprint in tecnica classica a Beitostolen (Norvegia), gara valida per il settimo appuntamento individuale della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Il ventiquattrenne delle Fiamme Gialle, unico italiano tra i partenti nella prova, ha impressionato sia durante le qualificazioni sia nelle fasi finali. Nell’ultimo atto l’azzurro si è arreso solamente al francese Jouve piazzandosi davanti allo svedese Halfvarsson (terzo). Mocellini, partito distaccato dalle prime posizioni, ha beneficiato in particolare della caduta dello statunitense Golberg per poi completare il suo capolavoro grazie ad un meraviglioso tratto in salita. Per lui si tratta del primo storico podio in una manifestazione della Coppa del Mondo.

“Oggi sono partito a tutta e volevo fare il podio – ha detto l’azzurro-, perché ho pensato che un’occasione così non mi sarebbe capitata mai più. Devo dire che avevo attorno uno staff che mi ha messo nelle condizioni migliori per far bene e avevo sci molto veloci. Ovviamente c’è anche un’ottima condizione fisica di base. Alla partenza della finale ho pensato quello che mi ha detto il mio allenatore Fulvio Scola e cioè di far finta di essere in Coppa Europa e abbassare così la tensione. Dedico questo podio alla mia famiglia, a tutta la squadra e ai miei compagni”.

La gara femminile, invece, è andata all’elvetica Faendrich, davanti alla norvegese Weng e alla finlandese Matintalo. Era uscita ai quarti di finale Caterina Ganz, unica azzurra a conquistare l’accesso alle fasi finali.