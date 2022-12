Sci di fondo, Davos 2022: Pellegrino, Abram, Graz e Monsorno superano il taglio e accedono alle finali sprint

La Coppa del Mondo di sci di fondo si sposta in Svizzera, a Davos, per il quarto fine settimana di gare di questa stagione 2022/2023. In scena questa mattina le qualificazioni delle sprint maschili e femminili, che tutto sommato hanno visto una buona prestazione da parte dei nostri azzurri.

La sorpresa nella gara maschile è la partenza di Federico Pellegrino, che quindi ritorna alle competizioni dopo la pausa della scorsa settimana. Il valdostano conquista un piazzamento nei primi 10, con il nono crono di queste qualificazioni. Avanti anche Mikael Abram, 24esimo, e Davide Graz, 27esimo. Giacomo Gabrielli non riesce nell’accesso alla finale, con il 43esimo tempo. Lontanissimo Simone Mocellini, che ha chiuso in 60esima posizione.

Nella gara femminile riesce a conquistare un posto nelle prime trenta Nicole Monsorno, che con 2:47.51 fa segnare il ventiduesimo tempo. Nulla da fare per Martina Di Centa, giunta trentacinquesima al traguardo. Miglior tempo assoluto quello della padrona di casa Nadine Faehndrich, davanti alla norvegese Weng e alla slovena Urevc.