Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: Klaebo vince la 10 km TC. Barp sesto, Pellegrino settimo

Il norvegese domina ancora in Finlandia davanti a Nyenget e Korostelev. Ottima prova degli azzurri con tre uomini in top10: Barp 6°, Pellegrino 7° e Graz 9°.

Johannes Klaebo continua a dominare la scena della Coppa del Mondo di sci di fondo. Il norvegese si è imposto anche nella 10 km in tecnica classica di Lahti, prova che ha chiuso la tappa finlandese del circuito.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Klaebo ha fatto segnare il tempo di 23’22″6, precedendo il connazionale Martin Nyenget, secondo a 22″1, e il russo Savelii Korostelev, terzo con 33″9 di ritardo. Ai piedi del podio i padroni di casa Arsi Ruuskanen e Iivo Niskanen.

Grande prestazione per l’Italia, che piazza tre atleti nella top10. Il migliore è Elia Barp, sesto con un distacco di 46″8, a soli tredici secondi dal podio. Alle sue spalle Federico Pellegrino, settimo a 52″4, mentre Davide Graz chiude in nona posizione a 53″9.

Per Barp si tratta della seconda presenza stagionale tra i primi sei in questa specialità dopo il quarto posto ottenuto a Oberhof a gennaio, gara nella quale Pellegrino aveva chiuso ottavo.

Buoni anche i risultati degli altri azzurri: Martino Carollo è 18° con un distacco di 1’07″3, mentre Simone Daprà termina 22° a 1’15″9. Più attardato Simone Mocellini, 69°.

La Coppa del Mondo si sposterà ora in Norvegia per la tradizionale sprint in tecnica classica di Drammen, in programma giovedì, seguita nel weekend dalla 50 km di Holmenkollen.