Sci di fondo

Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti: Klaebo vince la 10 km TC. Barp sesto, Pellegrino settimo

Franz Monaco
Il norvegese domina ancora in Finlandia davanti a Nyenget e Korostelev. Ottima prova degli azzurri con tre uomini in top10: Barp 6°, Pellegrino 7° e Graz 9°.

Johannes Klaebo continua a dominare la scena della Coppa del Mondo di sci di fondo. Il norvegese si è imposto anche nella 10 km in tecnica classica di Lahti, prova che ha chiuso la tappa finlandese del circuito.

Klaebo ha fatto segnare il tempo di 23’22″6, precedendo il connazionale Martin Nyenget, secondo a 22″1, e il russo Savelii Korostelev, terzo con 33″9 di ritardo. Ai piedi del podio i padroni di casa Arsi Ruuskanen e Iivo Niskanen.
Grande prestazione per l’Italia, che piazza tre atleti nella top10. Il migliore è Elia Barp, sesto con un distacco di 46″8, a soli tredici secondi dal podio. Alle sue spalle Federico Pellegrino, settimo a 52″4, mentre Davide Graz chiude in nona posizione a 53″9.

Per Barp si tratta della seconda presenza stagionale tra i primi sei in questa specialità dopo il quarto posto ottenuto a Oberhof a gennaio, gara nella quale Pellegrino aveva chiuso ottavo.

Buoni anche i risultati degli altri azzurri: Martino Carollo è 18° con un distacco di 1’07″3, mentre Simone Daprà termina 22° a 1’15″9. Più attardato Simone Mocellini, 69°.

La Coppa del Mondo si sposterà ora in Norvegia per la tradizionale sprint in tecnica classica di Drammen, in programma giovedì, seguita nel weekend dalla 50 km di Holmenkollen.

