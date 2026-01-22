Sci di fondo, Carollo verso le Olimpiadi: la posizione in staffetta

Martino Carollo si avvicina a grandi passi alle Olimpiadi di Milano-Cortina: cosa cambia per la staffetta

L’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina è sempre più serrato e le speranze azzurre in casa si concentrano anche sullo sci di fondo. Diversi specialisti sono pronti a dare battaglia nel tentativo di portare a casa medaglie storiche per lo sport italiano.

E un atleta su cui si basano tante speranze del nostro Paese è sicuramente Martino Carollo. Nell’ultimo anno è stato protagonista di un vero e proprio exploit che è culminato nelle buone prove in Coppa del Mondo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per gli appassionati è già iconico e uno sciatore capace di mettere grande grinta in ogni competizione, quindi di trascinare il pubblico. Il suo talento si unisce a grande umiltà, una dote da non sottovalutare all’interno delle dinamiche olimpiche.

A 22 anni è già un perno dell’Italia e, anche se deve migliorare ancora in alcuni aspetti, sa bene di poter essere un’ancora per tutto lo sci di fondo.

Sci di fondo: cosa cambia per la staffetta con Carollo

La staffetta è sempre uno dei momenti più magici dello sci di fondo e Carollo si colloca perfettamente nello scacchiere azzurro. Non a caso, ha dichiarato di sentirsi a suo agio in terza frazione, che è proprio il ruolo che mancava all’Italia per fare bene.

Inoltre, ha ottimi rapporti con Federico Pellegrino, più esperto di lui e che si pone come leader in grado di trascinare tutto il gruppo. Sale la tensione e si preparano gli sci verso le Olimpiadi invernali, dove Carollo può essere un grande protagonista.