Mondiali Juniores fondo, Pedranzini argento nella 10 km classica: l’Italia sul podio per la terza volta a Lillehammer

Il valtellinese classe 2007 chiude a 29″6 dal norvegese Strand. Dopo Pozzi nella sprint e Pinzani nella mass start, un altro azzurro sale sul podio iridato. L’ultimo podio italiano nella classica individuale juniores risaliva al 2020 con Graz.

L’Italia non si ferma più a Lillehammer. Daniel Pedranzini conquista la medaglia d’argento nella 10 km individuale in tecnica classica ai Mondiali Juniores, portando a tre i podi azzurri in altrettante gare disputate nella rassegna iridata norvegese. Prima di lui erano saliti sul podio Federico Pozzi nella sprint e Marco Pinzani nella mass start, entrambe in tecnica libera.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La gara: Strand vince, Pedranzini insegue

Il valtellinese di Valdisotto, in provincia di Sondrio, classe 2007, ha condotto una prova in crescendo che lo ha portato al secondo posto con un distacco di 29″6 dal vincitore, il norvegese Leopold Strand, primo in 23’33″7. Il podio è completato dall’altro padrone di casa Torjus Magnus Harbo, staccato di 32″2. Quarto il francese Gaspard Cottaz, quinto il norvegese Jonas Skogstad, sesto il tedesco Felix Bollwein. Ottima la prova degli altri azzurri: Marco Pinzani è settimo a 52″1 dalla vetta, Federico Pozzi undicesimo a 1’00″6 e Niccolò Bianchi venticinquesimo a 1’33.

Un talento già emerso all’EYOF

Pedranzini non è una sorpresa per chi segue il fondo giovanile italiano. Lo scorso inverno si era messo in grande evidenza al Festival Olimpico della Gioventù Europea di Bakuriani, in Georgia, dove aveva conquistato quattro ori: tre individuali e uno a squadre.

Il contesto storico

Il podio di Pedranzini interrompe un digiuno di cinque anni nella classica individuale juniores: l’ultimo azzurro a salire sul podio iridato in questa specialità era stato Davide Graz nel 2020 a Oberwiesenthal, in Germania, con un terzo posto alle spalle dell’americano Gus Schumacher e del tedesco Friedrich Moch. Per trovare un risultato superiore in questo format bisogna invece risalire al 1997, quando Bruno Carrara vinse l’oro a Canmore — terzo in quella circostanza Biagio Di Santo.