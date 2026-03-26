Gran Finale a Saint-Barthélemy: tre giorni tricolore per salutare Federico Pellegrino

Dal 27 al 29 marzo in Val d’Aosta l’ultimo atto della carriera del campione azzurro, con l’assegnazione dei titoli italiani della 10 km skating, della 50 km classica e della staffetta mista.

È tutto pronto a Saint-Barthélemy, in Val d’Aosta, per il Gran Finale che accompagnerà la conclusione della straordinaria carriera di Federico Pellegrino. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo il centro dello sci nordico ospiterà tre giornate di gare valide per i Campionati Italiani di sci di fondo, con l’assegnazione dei titoli tricolori nella 10 chilometri in tecnica libera, nella 50 chilometri in tecnica classica e nella staffetta mista.

Gli atleti hanno già testato gli anelli del comprensorio valdostano, che mette a disposizione 32 chilometri di piste in ottime condizioni grazie alle nevicate degli ultimi giorni e alle temperature tornate rigide.

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Il programma delle gare

Il programma si aprirà venerdì 27 marzo con le prove individuali in tecnica libera. Le gare valide per la Coppa Italia inizieranno alle ore 9 con le categorie femminili under 18 e under 20, seguite alle 9.45 dalle prove maschili delle stesse categorie.

Alle 10.50 sarà il momento della gara femminile dei Campionati Italiani Assoluti, mentre la prova maschile scatterà quindici minuti dopo. A completare la giornata saranno le competizioni under 16, sempre valide per la Coppa Italia. La cerimonia di premiazione è prevista alle 14.30.

La gara tricolore assoluta sarà trasmessa in diretta su Rai Sport a partire dalle 10.30.

Cerimonia inaugurale a Nus

La manifestazione sarà preceduta dalla cerimonia di apertura, in programma alle 18 nel borgo di Nus, con la sfilata delle delegazioni e gli interventi istituzionali.

Il presidente dello Sci Club Saint-Barthélemy, Alessandro Plater, ha sottolineato l’impegno organizzativo profuso per l’evento: «Un grande sforzo organizzativo per allestire questo evento, sono stati giorni di intenso lavoro, ma siamo pronti per il Gran Finale e per celebrare Chicco. Siamo stati fortunati con le condizioni della neve, il mezzo metro caduto la scorsa settimana ci permette di offrire agli atleti piste perfette, come non accadeva da anni, in questo periodo».

Pochi giorni fa Pellegrino ha firmato l’ultimo successo in Coppa del Mondo, vincendo la sprint in tecnica libera di Lake Placid, aggiungendo un altro capitolo a una carriera che ha segnato la storia dello sci di fondo italiano.