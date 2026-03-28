Sci di fondo, Campionati Italiani a St. Barthélemy: Graz e Ganz campioni nella 50 km. Pellegrino si congeda dalle gare tra lacrime e abbracci

Il valdostano di Nus vive la sua ultima giornata da professionista nella valle dove ha mosso i primi passi sugli sci stretti. Graz batte Salvadori e Ventura, Ganz supera Di Centa e De Martin Pinter. Pedranzini e Cagnati campioni juniores

St. Barthélemy, in Valle d’Aosta, ha ospitato una giornata di sci di fondo che resterà nella memoria: il Gran Finale dei Campionati Italiani Assoluti ha incoronato Davide Graz e Caterina Ganz campioni nella 50 km in tecnica classica, ma il momento più emozionante della giornata è stato senza dubbio il commiato di Federico Pellegrino, il fuoriclasse di Nus che ha scelto questa valle — dove ha mosso i primi passi sugli sci stretti — per vivere insieme a tutto il fondo azzurro la sua ultima giornata da atleta professionista.

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L’addio di Pellegrino: lacrime, famiglia e gli ultimi scivolate

Pellegrino (Fiamme Oro), fortemente voluto come protagonista di questa giornata, ha preso parte alla 50 km ma si è fermato dopo la prima delle due tornate da 25 km, lasciando spazio alla festa. Qualche lacrima sul volto, un passaggio nella fan zone tra il calore del pubblico, poi l’attesa dell’arrivo dei compagni di mille avventure e le ultime scivolate con il pettorale addosso. Al traguardo lo attendevano la moglie ed ex fondista Greta Laurent, i figli Alexis e Fabien, allenatori, compagni di squadra, il fan club e anche i due sciatori alpini Benjamin Alliod e Sophie Mathiou.

Graz e Ganz campioni italiani nella 50 km

In campo maschile Davide Graz (Fiamme Gialle) ha saputo staccare nel finale Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) — anch’egli all’epilogo della carriera — e Paolo Ventura (Esercito). Al femminile stesso schema per Caterina Ganz (Fiamme Gialle), che ha prevalso su Martina Di Centa (Carabinieri) e Iris De Martin Pinter (Carabinieri), quest’ultima premiata con il titolo under 23 davanti a Ylvie Folie (Carabinieri) e Virginia Cena (Fiamme Gialle). L’oro under 23 maschile è andato invece a Gabriele Matli, davanti a Giacomo Petrini (Esercito) e Tommaso Cuc.

Juniores e aspiranti: tutti i titoli

Tra i juniores, Daniel Pedranzini (Fiamme Gialle) si è imposto su distanza dimezzata in una prova valida anche per la Coppa Italia Rode, con un’azione a metà gara che ha scosso anche la corsa dei senior. Con lui sul podio under 20 Marco Pinzani (Fiamme Gialle) e Luca Ferrari (Fiamme Oro). Al femminile ha vinto Vanessa Cagnati (Fiamme Gialle) davanti a Marie Schwitzer (Carabinieri) e Claire Frutaz (Esercito). Nelle prove aspiranti under 18, Thomas Maestri (Fiamme Oro) ha preceduto Giacomo Barale (Esercito) e Leonardo Brondello (Sc Valle Stura), mentre al femminile Emma Schwitzer (Carabinieri) ha vinto la 15 km su Alice Leoni (Fiamme Oro) e Lucia Delfino (Valle Stura).