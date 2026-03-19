Sci di fondo, finale inedito per la Coppa del Mondo: non succedeva dal 1980

La Coppa del Mondo di sci di fondo sta per volgere al termine. E c’è una grande novità per l’ultima tappa: non si verificava da quasi 50 anni

La stagione invernale è agli sgoccioli anche per lo sport e questo weekend calerà il sipario anche sulla Coppa del Mondo di sci di fondo, con l’assegnazione dei titoli al maschile e al femminile.

Johannes Klaebo ha dominato per quanto riguarda gli uomini, mentre Jessie Diggins per le donne è la grande protagonista. L’Italia ha lasciato comunque il segno in Coppa del Mondo, anche se solo al maschile. Da segnalare un ottimo Federico Pellegrino al terzo posto ed Elia Barp, pronti a fare bene anche nell’ultima apparizione stagionale.

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La tappa conclusiva sarà un inedito, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni. La nuova e suggestiva atmosfera sarà molto attrattiva per gli appassionati.

L’ultima tappa di Coppa del Mondo torna nello Stato di New York

Le gare in programma dal 20 al 22 marzo si disputeranno a Lake Placid, che sta investendo sempre di più nelle discipline invernali. In programma ci sono la 10 km contro il cronometro in tecnica classica, una Sprint a skating di sabato e una 20 km mass start domenica.

Pensate che si torna a gareggiare nella località situata nello Stato di New York per la prima volta dai Giochi olimpici del 1980. Più di 40 anni dopo, verrà riscritta la storia, sperando che l’Italia sia protagonista. Di seguito le classifiche maschili e femminili.

1. KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2071

2. AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 1566

3. PELLEGRINO Federico ITA 1200

4. STENSHAGEN Mattis NOR 1112

5. HEGGEN Lars NOR 1063

6. SCHUMACHER Gus USA 949

7. REE Andreas Fjorden NOR 926

8. NYENGET Martin Loewstroem NOR 914

9. BARP Elia ITA 913

10. ANGER Edvin SWE 828

1. DIGGINS Jessie USA 2075

2. ILAR Moa SWE 1733

3. DAHLQVIST Maja SWE 1445

4. SUNDLING Jonna SWE 1143

5. WENG Heidi NOR 1117

6. FAEHNDRICH Nadine SUI 1008

7. SVAHN Linn SWE 976

8. JOENSUU Jasmi FIN 938

9. MATINTALO Johanna FIN 925

10. STADLOBER Teresa AUT 924