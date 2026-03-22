Sci di Fondo: favola Pellegrino, vince la sua ultima gara in carriera

Si chiude come meglio non poteva la carriera internazionale di Federico Pellegrino, protagonista di una vera e propria favola sportiva nella dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo.

Lake Placid: Federico Pellegrino saluta con una vittoria

Chissà se ci ripenserà. Federico Pellegrino riporta l’Italia al successo nello sci di fondo. Sulle nevi di Lake Placid, negli Stati Uniti, l’azzurro conquista una vittoria dal sapore speciale, imponendosi nella sprint in tecnica libera proprio nell’ultima gara internazionale della sua carriera.

Un finale perfetto, costruito con esperienza, determinazione e quella classe che lo ha reso uno dei migliori specialisti della disciplina negli ultimi anni.

Il successo arriva anche grazie all’assenza del cannibale Johannes Hoesflot Klaebo, vero dominatore di Milano Cortina, ma ridurre il trionfo di Pellegrino a questo fattore sarebbe ingeneroso.

Pellegrino ha dimostrato di essere ancora competitivo ai massimi livelli, gestendo al meglio ogni fase di qualifica e gara e tirando fuori il meglio proprio nel momento decisivo.

Con questa affermazione, Pellegrino raggiunge quota 18 vittorie individuali in Coppa del Mondo, oltre a tagliare il traguardo prestigioso dei 50 podi in gare individuali. Numeri che raccontano una carriera straordinaria e che trovano ulteriore valore nei 112 punti conquistati in questa giornata, che hanno regalato all’italiano anche il terzo posto sia nella classifica generale sia in quella di specialità sprint.

L’arrivo di Pellegrino in finale è da film. Dopo aver chiuso al secondo posto le qualificazioni, Pellegrino supera con autorità i quarti di finale. In semifinale, invece, deve stringere i denti e affidarsi anche al miglior tempo di ripescaggio per conquistare l’accesso alla finale.

Ma proprio nell’ultimo atto emerge tutta la sua esperienza: con una progressione potente e precisa, l’azzurro stacca gli avversari e chiude in 2’35″01, lasciando a 1″24 il norvegese Lars Heggen e a 1″28 lo svedese Anton Grahn.

Per il resto della squadra italiana, la giornata si rivela più complicata. Martino Carollo si ferma ai quarti chiudendo 14°, seguito da Elia Barp 23°. Più indietro Davide Graz e Simone Mocellini, rispettivamente 29° e 30°. La scena è tutta per Pellegrino, che saluta il circuito con una prestazione da campione vero.

“È una soddisfazione enorme”. Ha detto. “Chiudere così la carriera con una vittoria nella sprint, con questa azione, era un po’ il mio sogno. Mi sono creato l’occasione e l’ho colta: tutto bellissimo oggi”.

Non solo Pellegrino, la gara femminile

Anche la gara femminile regala spettacolo, con una tripletta tutta svedese. Linn Svahn conquista la vittoria in 2’52″58, precedendo Jonna Sundling e Maja Dahlqvist. Quest’ultima può comunque festeggiare la conquista della Coppa di specialità sprint, difendendo il pettorale rosso fino all’ultima gara.

In casa Italia, l’unica a superare le qualificazioni è Federica Cassol, che si ferma in semifinale.

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