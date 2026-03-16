Sci azzurro tra conferme e nuove promesse: Franzoni capitalizza, Trocker entusiasma

Il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino ha lasciato sensazioni contrastanti, soprattutto per le tre maschili a Courchevel, fortemente limitate dal maltempo. In Francia, infatti, il programma originario dedicato alla velocità è stato quasi del tutto stravolto dalla neve, consentendo soltanto la disputa della discesa libera.

Situazione ben diversa ad Arem in Svezia, dove gigante e slalom si sono svolti regolarmente. Nonostante un numero ridotto di occasioni, l’Italia è comunque riuscita a raccogliere indicazioni preziose, sia nel presente che in ottica futura.

Franzoni sfrutta l’occasione e rilancia le proprie ambizioni

La notizia migliore per la squadra azzurra è arrivata dalla discesa maschile, dove Giovanni Franzoni ha centrato un eccellente secondo posto. Il bresciano ha chiuso alle spalle di Vincent Kriechmayr, mancando il successo per appena nove centesimi. Un risultato che conferma la crescita di Franzoni in quella che viene descritta come la stagione della sua definitiva consacrazione, al punto da consentirgli anche il sorpasso su Dominik Paris nella classifica di specialità.

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L’impressione a questo punto è che il duello interno tra i due azzurri possa diventare uno dei tempi più interessanti dell’ultima parte di stagione.

Da Are ai Mondiali Juniores: buoni segnali e un talento cha scende il futuro

Sul fronte femminile il miglior piazzamento italiano ad Are è stato il decimo posto di Asja Zenere nel gigante, secondo ingresso in carriera tra le prime 10 di questa specialità. Meno brillante invece il bilancio di Lara Della Mea e Sofia Goggia, uscita nella seconda manche e quindi lontana da posizioni di vertice.

Le indicazioni più incoraggianti sono pero arrivate dai Mondiali Junior, dove Anna Trocker ha firmato una doppietta di grande valore, conquistando un doppio oro, sia in slalom che gigante. Un risultato, questi, che rafforza l’idea di trovarsi davanti a una giovane atleta destinata e entrare stabilmente nel circuito della Coppa del Mondo.