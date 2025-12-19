Zabystran sorprende tutti in Val Gardena, Franzoni conquista il primo podio in carriera

Il ceco Jan Zabystran vince il SuperG sulla Saslong davanti a Odermatt. Giornata da ricordare per Giovanni Franzoni, terzo e al primo podio in Coppa del Mondo, dedicato all’amico Matteo Franzoso.

Una giornata destinata a restare nella memoria del Circo Bianco. Il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, regala una sorpresa in vetta e un’emozione profonda per l’Italia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A vincere è il ceco Jan Zabystran, autore di una prova solida e senza sbavature sulla Saslong, chiusa con il tempo di 1’24″86. Un risultato inatteso che gli consente di precedere uno dei grandi favoriti, lo svizzero Marco Odermatt, secondo a 22 centesimi, e l’azzurro Giovanni Franzoni, che completa il podio a 37 centesimi conquistando il primo podio della carriera in Coppa del Mondo.

Per Franzoni si tratta di una giornata storica, impreziosita da una prestazione matura e coraggiosa su una delle piste più tecniche del circuito. Buone indicazioni anche per Christof Innerhofer, sesto a +0″53, mentre Mattia Casse chiude undicesimo. Più indietro Dominik Paris, solo 25°, in una gara che non ha sorriso ai big.

La dedica di Franzoni a Franzoso

Il momento più toccante arriva nel post-gara. Visibilmente commosso, Giovanni Franzoni dedica il suo primo podio a Matteo Franzoso, ex compagno di stanza scomparso la scorsa estate dopo un tragico incidente in allenamento in Sudamerica.

“Oggi abbiamo sciato insieme – ha raccontato l’azzurro – sento che qualcuno da lassù mi ha guidato. Questa dedica non può che essere per Matteo. Abbiamo passato momenti duri, ma il lavoro paga. So che farà tutte le gare con me”.

Parole che trasformano il risultato sportivo in un momento di grande umanità, dando ancora più valore al podio conquistato.

Classifica e situazione generale

Alle spalle del podio, completano la top ten Allegre, Ballet e Innerhofer, in una gara che ha visto distacchi contenuti e grande equilibrio. In classifica generale, Odermatt resta saldamente al comando, mentre Franzoni sale al 15° posto grazie ai punti pesanti conquistati in Val Gardena.