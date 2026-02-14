Michela Moioli, una leggenda dello snowboard azzurro

Michela Moioli ha scritto un’altra pagina indimenticabile della storia sportiva italiana.

Michela completa il suo podio olimpico

Nella gara di snowboard cross femminile ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l’azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo, centrando così la terza medaglia olimpica consecutiva della sua carriera e completando un podio di metalli maiuscolo: oro, argento e bronzo sui palcoscenici più importanti dello sport invernale.

Una medaglia con tanta storia

Nella suggestiva pista di Livigno, Moioli ha disputato una finale entusiasmante, chiudendo al terzo posto dietro all’australiana Josie Baff e alla ceca Eva Adamczykova in una gara combattuta fino all’ultima curva.

Questo risultato fa salire il suo bottino personale a tre medaglie olimpiche: oro individuale nel snowboard cross a PyeongChang 2018, argento nella prova a squadre miste a Pechino 2022 e adesso bronzo individuale a Milano-Cortina.

Proprio con questa tripletta di metalli, Moioli ha completato “la collezione olimpica”, come la stessa campionessa ha definito, un traguardo che pochi atleti italiani riescono a vantare in tre edizioni consecutive dei Giochi.

Dal debutto alle stelle dello snowboard

Classe 1995, nata ad Alzano Lombardo (BG), Michela ha cominciato a muovere i primi passi sugli sci già all’età di 3 anni, per poi innamorarsi della tavola a 5 anni. Giovanissima, a 17 anni ha debuttato in Coppa del Mondo, dando subito segnali importanti di talento puro.

La sua carriera è costellata di risultati di altissimo livello:

Tre medaglie olimpiche in tre edizioni consecutive (2018, 2022, 2026).

Tre Coppe del Mondo generali nella specialità snowboard cross (2016, 2018, 2020).

46 podi complessivi in Coppa del Mondo, con 20 vittorie.

Numerose medaglie ai Campionati Mondiali, incluso l’oro iridato individuale ad Engadina 2025. Questi numeri non solo raccontano di una carriera longeva e di successo, ma di un’atleta capace di rimanere ai vertici mondiali per oltre un decennio, imponendosi come una delle più forti snowboarder nella storia italiana e internazionale della disciplina.

Il carattere di una campionessa

La vittoria del bronzo a Milano-Cortina arriva dopo una settimana difficile, durante la quale Moioli ha subito un trauma facciale a causa di una caduta in allenamento. Nonostante il dolore e le difficoltà, ha dimostrato carattere e determinazione, tagliando il traguardo sul podio con la stessa grinta che l’ha contraddistinta fin dagli inizi.

Queste caratteristiche, unite a una tecnica estremamente efficace nel contatto fisico e nella gestione delle gare serrate tipiche dello snowboard cross, spiegano perché Moioli sia considerata non solo una grande atleta italiana, ma una vera protagonista della scena mondiale.

Un modello per le nuove generazioni

Con il bronzo di Milano-Cortina, Michela Moioli non ha solo ulteriormente impreziosito il suo ricchissimo palmarès, ma ha dato un esempio di resilienza, passione e continuità sportiva che sarà fonte di ispirazione per tante giovani atlete.

La campionessa bergamasca ha dimostrato che la salita verso l’eccellenza si costruisce giorno dopo giorno, tra successi, cadute e ritorni più forti di prima.

In sintesi, Michela Moioli non è solo una delle atlete più vincenti dello snowboard azzurro, ma una delle storie di sport italiano più autentiche e affascinanti degli ultimi anni. Con la medaglia di bronzo conquistata oggi, corona una carriera eccezionale, fatta di cuore, talento e continuità ai massimi livelli.

