SuperG di Livigno: trionfa Schwarz, Paris quinto tra gli azzurri

L’austriaco vince davanti al terzetto svizzero. Buoni segnali per l’Italia in vista di Milano-Cortina 2026

Il superG di Livigno, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, incorona Marco Schwarz, che firma una prova solida e veloce chiudendo in 1’10″33. L’austriaco precede un compatto blocco svizzero composto da Alexis Monney, Franjo Von Allmen e dal leader della generale Marco Odermatt, racchiusi in appena nove centesimi.

Ai piedi del podio si piazza Dominik Paris, quinto ex aequo con il tedesco Simon Jocher a 0″31 dalla vetta. Un risultato importante per l’azzurro, che conferma buone sensazioni sulla nuova pista Li Zeta, al debutto assoluto in Coppa del Mondo al posto della tradizionale Stelvio di Bormio, riservata all’appuntamento olimpico.

Azzurri competitivi, ma senza podio

Alle spalle dei primi, settima posizione per Loic Meillard, mentre Guglielmo Bosca chiude ottavo, appaiato con Stefan Rogentin, confermandosi tra i migliori interpreti italiani della disciplina. A punti anche Florian Schieder (15°), Giovanni Franzoni (19°) e Max Perathoner (29°), mentre restano fuori dalla top 30 Christof Innerhofer e Mattia Casse, quest’ultimo penalizzato da una prova complicata.

Cadute senza conseguenze per Benjamin Jacques Alliod e Marco Abbruzzese, in una gara resa insidiosa da una neve aggressiva e da distacchi estremamente contenuti, che hanno premiato precisione e capacità di mantenere velocità costante.

Classifica generale: Odermatt sempre al comando

Nonostante il quarto posto, Odermatt rafforza la leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo, salendo a 855 punti. La vittoria permette a Schwarz di portarsi al secondo posto assoluto, mentre l’Italia resta agganciata alla top ten grazie alla continuità di Alex Vinatzer e alla crescita di Paris, ora dodicesimo.

Livigno risponde presente al grande sci internazionale e manda segnali incoraggianti in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, dove il superG sarà una delle gare più attese.